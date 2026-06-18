Multan a un bar latino de Molina de Segura por abrir de madrugada para ver el partido de Colombia en el Mundial

La Policía Local de Molina de Segura ha multado a los responsables de un bar del municipio que estaba abierto de madrugada, a una hora no permitida, para ver el Mundial, indican fuentes policiales. Ocurría en un negocio ubicado en el casco urbano, en el cual sus encargados ya habían anunciado a sus clientes que podrían ver el partido que enfrenó a Colombia con Uzbekistán.

Hinchas del país sudamericano se dieron cita en el establecimiento con la intención de disfrutar todos juntos del encuentro, que empezó a las cuatro de la mañana, hora española. Sin embargo, no pudieron animar a su equipo en comunidad, como estaba previsto: una patrulla de la Policía Local se personó en el sitio y levantó acta por incumplir el horario de cierre.

Así, el negocio, sito en la calle Profesor Joaquín Abellán, "fue denunciado por permanecer abierto fuera de la hora legal de apertura que era hasta las 3:30 de la madrugada. Que Colombia jugase a las cuatro de la mañana no es excusa para incumplir la ley", detallaron desde el Cuerpo en sus redes.

El local se promociona como "un pub de ambiente latino donde la diversión, el baile y la buena música se unen para crear noches inolvidables". Esperaban que así fuese en el debut del equipo de su país natal, en el duelo que enfrentó a colombianos y uzbekos en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

En concreto, los municipales procedieron a levantar acta para dar constancia de una infracción a la ordenanza de cierre de locales abiertos al público, por incumplimiento de su horario. "Policía Local 1 - Bar de copas 0", comentaron fuentes policiales.

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Lo peor para quienes se reunieron en el interior del pub fue que no pudieron ver el partido, en el que los de Néstor Lorenzo derrotaron 1-3 al conjunto rival. Y es que la Policía, al levantar acta, procede al cierre del pub. No ha trascendido a cuánto asciende la multa que los encargados han de abonar.