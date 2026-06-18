Multan a un bar latino de Molina de Segura por abrir de madrugada fuera del horario de cierre

La Policía Local de Molina de Segura ha multado a los responsables de un bar del municipio que estaba abierto de madrugada, a una hora no permitida, indican fuentes policiales. Ocurría en un negocio ubicado en el casco urbano,

Aunque la Policía explicó primero en sus redes que el establecimiento, de ambiente latina, estaba abierto para que los clientes pudiesen ver el partido el Mundial que enfrenó a Colombia con Uzbekistán, el Cuerpo local de seguridad se retractó horas después: "Nos vemos en la justa obligación de aclarar que no había ninguna concentración para ver el partido". Eso sí, desde la Policía dejaron claro que "el local ha sido denunciado", aunque "simplemente, por incumplir el horario de cierre".

Ese encuentro en cuestión empezó a las cuatro de la mañana, hora española. De madrugada fue cuando una patrulla de la Policía Local se personó en el sitio y levantó acta por incumplir el horario de cierre.

Así, el negocio, sito en la calle Profesor Joaquín Abellán, "fue denunciado por permanecer abierto fuera de la hora legal de apertura que era hasta las 3:30 de la madrugada", detallaron desde el Cuerpo en sus redes. El local se promociona como "un pub de ambiente latino donde la diversión, el baile y la buena música se unen para crear noches inolvidables".

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En concreto, los municipales procedieron a levantar acta para dar constancia de una infracción a la ordenanza de cierre de locales abiertos al público, por incumplimiento de su horario. La Policía, al levantar acta, procede al cierre del pub. No ha trascendido a cuánto asciende la multa que los encargados han de abonar.