Condenado por tocar el culo hasta cuatro veces a una menor de 14 años en las fiestas de Calasparra

Un hombre que ahora tiene 28 años ha sido condenado por abusar sexualmente de una menor de edad hasta cuatro veces en las fiestas de Calasparra, tal y como consta en la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, a la que ha tenido acceso este periódico.

El escenario, las Fiestas de los Santos (en honor a San Abdón y San Senén), que se celebran tradicionalmente a finales del mes de julio y, antes, el mercado medieval, que se instala el mes antes, en junio, en la Plaza Corredera y calles aledañas. El sujeto aprovechó las aglomeraciones que se forman para abordar a su víctima y someterla a tocamientos contra su voluntad.

Aconteció hace tres años. Según se lee en el relato de hechos probados de la resolución, el sujeto "cada vez que se cruzaba con la menor, de 14 años en el momento de los hechos, le tocaba los glúteos". "Los dos primeros episodios, tuvieron lugar durante la celebración del mercado medieval y las otras dos ocasiones en las Fiestas de Los Santos de la misma localidad", precisa.

El acusado fue detenido (y puesto en libertad el mismo día del arresto) por estos hechos en octubre de ese mismo año. Hasta el presente 2026 no se fijó el juicio. Al comienzo de la vista, el procesado admitió "los hechos que se reflejaban en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal", destaca el documento judicial.

Así, el individuo fue condenado, en estricta conformidad, a dos años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años. Tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de su víctima durante tres años y tendrá que abonar las costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.

No entrará en la cárcel

No pisará la cárcel. Se concede la suspensión de la pena privativa de libertad, por un periodo de cuatro años, con condiciones: no cometer delito alguno durante ese tiempo, no aproximarse a la menor y "la prohibición de acudir a determinados lugares durante el tiempo de suspensión", como, por ejemplo, el instituto de la chica. Además, el condenado tendrá que asistir a un curso "en materia de educación sexual y de igualdad de trato y no discriminación", precisa el tribunal.

Hay que tener en cuenta que la suspensión de la pena privativa de libertad es algo que puede anularse. Esto es: el sujeto entraría en prisión si comete un nuevo delito durante el periodo de suspensión o si incumple gravemente las condiciones impuestas. De esta manera, si este hombre si delinque en los cuatro años, si no hace el curso o si se aproxima a la víctima, la suspensión podría ser revocada.