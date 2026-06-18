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Buscan por tierra, mar y aire a un joven bañista en la playa de Matalentisco de Águilas

La falta de visibilidad obligó a suspender el dispositivo, que volverá a activarse este viernes a primera hora

Amplio operativo para localizar a un bañista en apuros en Matalentisco

Amplio operativo para localizar a un bañista en apuros en Matalentisco / 112

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Jaime Zaragoza

Jaime Zaragoza

Un amplio operativo busca desde este jueves por la tarde a un joven de 23 años que, según fuentes locales, habría sido arrastrado por la fuerte corriente mientras se bañaba junto a unos amigos en la playa de Matalentisco, en Águilas

El aviso llegó al 112 sobre las cinco de la tarde, alertando de que una persona se encontraba con dificultades para salir del mar. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que iniciaron un dispositivo de búsqueda en el entorno de la playa.

Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo y el helicóptero del 112 participaron en la búsqueda

Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo y el helicóptero del 112 participaron en la búsqueda / 112

También fue activada la embarcación Pandora, de Salvamento Marítimo, y a media tarde se incorporó al operativo el helicóptero del 112 Región de Murcia.

Las labores se centraron principalmente en la zona de poniente de la playa, un área rocosa en la que se intentó localizar al joven sin resultado. Finalmente, la caída de la noche y la falta de visibilidad obligaron a suspender temporalmente el dispositivo, que está previsto reanudar con el amanecer de este viernes.

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La playa de Matalentisco no cuenta actualmente con vigilancia presencial de socorristas dentro del Plan Copla. El servicio está previsto que entre en funcionamiento el próximo 1 de julio.

Las labores se centraron en una zona rocosa de la playa

Las labores se centraron en una zona rocosa de la playa / 112

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