Roban cerca de tres kilómetros de cobre del aeropuerto de Corvera valorado en 280.000 euros

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del ‘Plan contra el robo de cobre’, ha desarrollado la operación ‘Addiction’, establecida para investigar la sustracción de cable del alumbrado público del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que ha culminado con la detención de los 11 miembros de un grupo criminal, a los que se atribuye la presunta autoría de delito continuado de hurto, daños, receptación y contra el medio ambiente.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el gerente del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia por la sustracción de cerca de tres kilómetros cable de cobre de la red de alumbrado público de las vías de comunicación que dan acceso a la citada instalación aeroportuaria.

Los daños ocasionados y el coste estimado de reposición del material superan los 280.000 euros.

Guardias civiles de los equipos ROCA (contra robos en el campo) se hicieron cargo de la investigación y conocieron que los hechos se habían producido entre los meses de marzo y abril.

Al parecer, personas expertas habían abierto las arquetas y habían cortado las líneas, extrayendo tramos de cable de una considerable longitud.

La Guardia Civil localizó, en un paraje de la pedanía murciana de Corvera, numerosos restos de cable quemado, herramientas y otros indicios relacionados con esta actividad, que se habría producido de forma continuada.

Es así como se constató cómo parte del cableado había sido sometido a procesos de combustión al aire libre para eliminar su cubierta aislante y facilitar su venta como cobre limpio. El análisis técnico del material permitió detectar claras coincidencias con el cobre robado.

Otras indagaciones resultaron cruciales con la identificación de un vehículo, al que se pudo situar en la zona, en las franjas horarias correspondientes a los robos y, posteriormente, en Centros de gestión de residuos metálicos donde, supuestamente, trasladaron el material. En uno de estos comercios, ubicado en la comarca de la Vega Media murciana, la Guardia Civil detectó reiteradas operaciones de venta de cobre quemado.

Según se desprende de la investigación, se trata de un grupo criminal que organizaba las tareas delictivas de tal forma que, unos eran los encargados de materializar el robo y ‘limpiar’ el cobre: quemando la cubierta de plástico; y otros de venderlo o receptarlo.

La operación ‘Addiction’ ha finalizado con la detención de 11 hombres, a los que se atribuye la presunta autoría de delito continuado de hurto, daños, contra el medio ambiente y de receptación.

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