La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral

David, el vecino de Zarandona que expiró en el Virgen de la Arrixaca de Murcia tras descubierto sangrando y sin sentido en un parque de la pedanía, falleció por una hemorragia cerebral, indican fuentes cercanas a la investigación.

Así lo determina la autopsia preliminar, que establece que el hombre, de 44 años de edad, murió como consecuencia del fortísimo derrame cerebral que los médicos del centro de El Palmar, donde fue trasladado tras pasar por el Morales, no pudieron frenar.

Que las lesiones hemorrágicas fueron letales es la hipótesis que manejan los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde fueron llevados los restos mortales de David. Ahora falta saber qué produjo esa lesión: si, por ejemplo, fue un fuerte golpe en la cabeza, un traumatismo.

El informe completo que se incorporará a las pesquisas también incluirá un análisis toxicológico, el cual se dilatará en el tiempo, al tener que mandar a un laboratorio de fuera de la Región de Murcia las muestras que se extraen del cuerpo sin vida de la víctima, un vecino muy querido, al igual que sus padres, en Zarandona.

Mientras, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar qué le pasó a David, «una grandísima persona», según sus vecinos. Que el hallazgo del cuerpo, malherido, tuviese lugar a plena luz del día (poco después de las once de la mañana del pasado día 12) lleva a los investigadores a dar por hecho que, si en ese momento, hubo una pelea o una agresión que acabó siendo letal, habría testigos.

Que alguien tuvo que ver a alguien sospechoso o una cámara captar algo. De ahí que las pesquisas se centren en hablar con los vecinos y rastrear las imágenes, dado que David pereció sin llegar a recuperar la consciencia: no pudo contar qué le pasó. Sin embargo, nadie refiere, por el momento, haber presenciado un episodio violento. Una de las hipótesis que está sobre la mesa es que el hombre llevase tiempo en el Jardín Los Geranios: que, aunque fue descubierto el viernes por la mañana, estuviese horas a la intemperie.

"Un muchacho tan joven y con buen corazón"

El deceso ha impactado en la localidad, que llora la pérdida de «un muchacho tan joven y con buen corazón», el cual tuvo «mala suerte», comenta un vecino en un grupo del pueblo. Otro resalta que «no hay derecho» y aprovecha para apostillar que hay «mucha inseguridad en Zarandona».

«Espero que se descubra quiénes fueron, no estamos seguros ya en el jardín, estamos con miedo los vecinos», aporta, al hilo, una residente. En lo que coinciden todos es en que el finado «era una grandísima persona, era muy querido en el pueblo».