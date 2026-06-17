Detenidos dos ladrones que robaban en viviendas de lujo de Cartagena con el método del ‘timbrero’

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a dos presuntos integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas habitadas. Los arrestados están acusados de cometer al menos tres asaltos en domicilios situados en zonas residenciales de alto poder adquisitivo de la ciudad.

La investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría de Cartagena tras registrarse varios robos con características similares, permitió identificar el método empleado por los sospechosos, conocido como el "timbrero", una técnica utilizada por bandas especializadas para comprobar si una vivienda se encuentra vacía antes de acceder a su interior.

Según la Policía, varios miembros del grupo accedían a los edificios mientras otro permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia. Este último efectuaba llamadas a los porteros automáticos para verificar si los moradores respondían o si se percibía algún ruido en el interior de las viviendas. Una vez comprobada la ausencia de ocupantes, seleccionaban el inmueble objetivo.

Para acceder a las viviendas, los detenidos empleaban técnicas de apertura denominadas "de habilidad", que requieren una elevada especialización y permiten manipular cerraduras sin dejar signos evidentes de forzamiento.

La operación culminó tras un dispositivo de vigilancia y seguimiento establecido durante varios días en la calle Reina Victoria de Cartagena. Los agentes interceptaron a los sospechosos cuando, presuntamente, se disponían a cometer un nuevo robo.

Durante la actuación policial se incautaron diversos efectos relacionados con la actividad delictiva, entre ellos ropa utilizada para disfrazarse, gafas, dinero en efectivo, teléfonos móviles, un vehículo, así como ganzúas y láminas de plástico empleadas para la apertura de puertas.

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Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza. La autoridad judicial decretó como medida cautelar la prohibición de entrada en el término municipal de Cartagena.