Sucesos
Detenidos dos ladrones que robaban en viviendas de lujo de Cartagena con el método del ‘timbrero’
La Policía Nacional les atribuye tres asaltos en casas habitadas y les intervino ganzúas, plásticos para abrir puertas y ropa para disfrazarse
L.O.
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a dos presuntos integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas habitadas. Los arrestados están acusados de cometer al menos tres asaltos en domicilios situados en zonas residenciales de alto poder adquisitivo de la ciudad.
La investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría de Cartagena tras registrarse varios robos con características similares, permitió identificar el método empleado por los sospechosos, conocido como el "timbrero", una técnica utilizada por bandas especializadas para comprobar si una vivienda se encuentra vacía antes de acceder a su interior.
Según la Policía, varios miembros del grupo accedían a los edificios mientras otro permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia. Este último efectuaba llamadas a los porteros automáticos para verificar si los moradores respondían o si se percibía algún ruido en el interior de las viviendas. Una vez comprobada la ausencia de ocupantes, seleccionaban el inmueble objetivo.
Para acceder a las viviendas, los detenidos empleaban técnicas de apertura denominadas "de habilidad", que requieren una elevada especialización y permiten manipular cerraduras sin dejar signos evidentes de forzamiento.
La operación culminó tras un dispositivo de vigilancia y seguimiento establecido durante varios días en la calle Reina Victoria de Cartagena. Los agentes interceptaron a los sospechosos cuando, presuntamente, se disponían a cometer un nuevo robo.
Durante la actuación policial se incautaron diversos efectos relacionados con la actividad delictiva, entre ellos ropa utilizada para disfrazarse, gafas, dinero en efectivo, teléfonos móviles, un vehículo, así como ganzúas y láminas de plástico empleadas para la apertura de puertas.
Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza. La autoridad judicial decretó como medida cautelar la prohibición de entrada en el término municipal de Cartagena.
Técnicas empleadas por los delincuentes
La Policía Nacional recuerda que las bandas especializadas en robos en viviendas utilizan métodos cada vez más sofisticados para acceder a los inmuebles sin dejar apenas rastro.
Ganzuado: consiste en manipular los mecanismos internos de una cerradura mediante herramientas metálicas finas para abrirla sin necesidad de la llave original.
Magic Key: se trata de una herramienta compuesta por una empuñadura y unos peines metálicos que se adaptan a la forma de la cerradura. Aplicando la tensión y los movimientos adecuados, permite abrir determinados cilindros en cuestión de segundos.
Bumping: este sistema utiliza una llave modificada que se introduce en la cerradura y se golpea suavemente para hacer saltar los pistones del cilindro de forma simultánea, facilitando la apertura de la puerta sin causar daños visibles.
Impressioning: mediante una lámina de aluminio maleable, los delincuentes obtienen una impresión de la llave original al introducirla en la cerradura. Posteriormente elaboran una copia exacta que les permite acceder a la vivienda sin forzar el sistema de cierre y sin apenas dejar señales de manipulación.
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