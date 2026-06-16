Intenta violar a una mujer tras llevarla a un zulo en su taller de Torre Pacheco: seis años de cárcel

Un sujeto, vecino de Torre Pacheco, ha sido condenado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia a seis años de cárcel y diez más de libertad vigilada por intentar violar a una mujer a la que llevó a un zulo ubicado en su taller del citado pueblo de la Comarca de Cartagena.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la resolución, el individuo condujo a la víctima al habitáculo "aprovechando que había quedado con ella para acercarla a su trabajo" en un hotel. Una vez en su propiedad, sin testigos, "comenzó a besarla en el cuello a pesar de la resistencia la mujer, cogiéndola en ese momento de las muñecas, de modo que sus brazos quedaban cruzados formando una cruz sobre su tórax, lo que la impedía defenderse".

Entonces, prosigue el documento judicial, la arrastró a "una habitación con cama", donde la agredió sexualmente y trató de violarla. La mujer denunció lo sucedido ante la Guardia Civil. "Como consecuencia de lo anterior, la afectada sufrió ansiedad y secuelas de estos hechos, requiriendo tratamiento psicológico por ello", precisa el tribunal.

El procesado trata de desacreditar a la víctima

En su defensa, el individuo (que no declaró ante la Guardia Civil ni en el Juzgado de Instrucción) trató de desacreditar a la víctima, dijo que pactó las relaciones sexuales con la mujer y que iba a darle 50 euros, pero que, una vez en la propiedad de él, "cambió de opinión y quería 100". Entonces, según el procesado, "él no hizo nada y la llevo a su trabajo".

En el juicio, negó la agresión sexual y soltó que "ella se desnudó voluntariamente". Expuso que "habían acordado, en el coche, que tendrían relaciones sexuales en una cama, pero que él tendría que pagarle 50 euros" y que ya habían tenido contactos sexuales, previo pago, otros días.

Tras la agresión sexual, la afectada "trató de aparentar normalidad" ante el temor de que el individuo pudiese hacerle algo

La víctima, por su parte, detalló que, efectivamente, quedó con este hombre para que la acercase de La Aljorra, donde ella vivía, hasta Torre Pacheco, y que en coche la llevó a su tienda y el ataque sexual se produjo en "un zulo que tenía una cama y una toalla en el suelo" en una zona del taller que ella no conocía. Cuando quiso salir de ahí, el procesado, "por sorpresa, la besó en cuello, por la espalda". Ella le dijo que no quería y trató de apartarlo, pero él siguió.

Miedo a sus represalias

A la hora de dictar sentencia, la Audiencia cree que "el hecho de que ella fuera quien le pidiera que la recogiera en su casa y la llevara al trabajo no significa nada. Lo mismo debemos concluir respecto a que tras el incidente, la agresión, le pidió que la llevara al hotel, así como que luego permitió que la recogiera y que ella trataba de mostrarse con naturalidad en esos trayectos, planificando la próxima cita para que la transportara nuevamente al hotel, según la declarante".

Esta actitud, destaca el tribunal, "se debió a que tenía miedo de sus represalias, pues conocía su domicilio, lugar de trabajo, horarios laborales y sus hábitos, cuando salía a pasear a su perro". La víctima explicó que "por eso trató de aparentar normalidad, actuando para aparentar que no había pasado".

La Audiencia estima al respecto que "sin duda se trata de un comportamiento que resulta creíble y ajustado a su estado anímico en esos momentos". La sentencia, que aplica al acusado la atenuante de dilaciones indebidas (porque los hechos ocurrieron en 2021), le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de su víctima durante un lustro y le obliga a darle 20.000 por daños morales.