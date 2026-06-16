Tres muertes en el mar en una semana en playas de la Región en las que todavía no hay puestos de socorristas

Trágico inicio de la temporada de baño en el litoral de la Región, donde ya son tres las personas que han perdido la vida en el mar. La última víctima mortal, un hombre de 77 años este domingo en la playa de El Rihuete, en Mazarrón, donde aún no había comenzado el servicio de socorrismo. Arrancó solo un día después, este lunes.

El lunes anterior, un hombre de 54 años de edad perdía la vida este lunes cuando se bañaba en el mar en una playa perteneciente al litoral del municipio de Lorca, en concreto en Puntas de Calnegre. Tampoco había socorristas.

Dos días después, el miércoles 10 de junio, un joven fallecía tras golpearse contra unas rocas en la playa de Percheles, en Mazarrón. El bañista, un inglés de 25 años, fue sacado del agua inconsciente. Trataron de reanimarlo, pero los sanitarios movilizados al lugar solo pudieron confirmar el deceso. Tampoco había socorristas.

Después de los tres óbitos, vecinos y visitantes que desde hace semanas ya frecuentan los arenales de la Comunidad mostraron su disgusto ante la realidad de que no hubiese aún servicio de salvamento y socorrismo en marcha.

Dado que la decisión de cuándo abrirlos es municipal, no de la Comunidad, este diario se puso en contacto con los diferentes equipos de Gobierno de los ayuntamientos costeros de la Región de Murcia, para preguntar cuándo se pondrá en marcha su plan de seguridad en las playas y cuántos efectivos integrarán el mismo.

El Ayuntamiento de Mazarrón aconseja "estar siempre acompañados"

Desde el Ayuntamiento de Mazarrón, donde perdieron la vida dos de los tres ahogados de lo que va de junio, apuntaron en un comunicado, a propósito de estos hechos: «Queremos recordar la necesidad de mantener la precaución en el medio acuático, evitar los horarios de máxima insolación y procurar estar siempre acompañados, sobre todo con niños, personas mayores y vulnerables». «Trabajamos por aumentar la seguridad en las playas, atendiendo a las necesidades que van surgiendo en los cambios de tendencias en el uso de los espacios públicos», prosigue el comunicado.

Casualmente, en El Rihuete, donde murió este domingo el septuagenario, abrían los puestos de socorristas un día después: este lunes, 15 de junio. «Durante el mes de junio hay 19 personas a diario en las playas», aseguran desde el Consistorio que dirige Ginés Campillo. En temporada alta, más del doble: «Durante los meses de julio y agosto hay 47 personas a diario en las playas con todos los recursos disponibles», remarcan. En el caso de septiembre, bajan los medios, pero siguen 22 personas.

En Mazarrón «todos los puestos cuentan con un mínimo de dos socorristas acuáticos, tres donde se encuentren embarcaciones o puesto de baño adaptado». En cuanto al horario, será de diez y media de la mañana a ocho y media de la tarde. El más dilatado, en comparación con otros municipios costeros de la Región.

Desde San Pedro del Pinatar explicaron, por otro lado, que el personal del Ayuntamiento (socorristas acuáticos) comienzan precisamente este 15 de junio, son 22 y cubrirán los arenales del Mar Menor. Diez, del 15 de junio al 25 de octubre; ocho, del 1 de julio al 30 de septiembre y otros cuatro del 1 de julio al 14 de septiembre.

Las ‘garitas’ tienen desfibriladores y zona para practicar curas a bañistas que se hallen en apuros

Además, habrá 26 empleados de una empresa concesionaria, los cuales se ocuparán del Mediterráneo. Son 16 socorristas acuáticos, dos patrones-rescatadores y un coordinador de playas que trabajarán del 1 de julio al 31 de agosto. Cuando termine el octavo mes, no obstante, la vigilancia de esta sociedad seguirá, con siete socorristas acuáticos que estarán del 1 al 15 de septiembre en este litoral.

Un socorrista mira por unos prismáticos en Cala Cortina, Cartagena, el pasado sábado. / Ayto. Cartagena

En el caso de La Unión, desde su Consistorio explicaron que se prevé que los socorristas se instalen en la playa El Lastre el 27 de junio, mientras que a San Bruno llegarán el 1 de julio. Estarán hasta el 31 de agosto. En cuanto al horario, será de once y media de la mañana a siete y media de la tarde.

Kit completo de salvamento en los puestos

En cuanto a las equipaciones, en El Lastre habrá «moto de salvamento equipada con camilla de rescate, desfibrilador externo semiautomático, sala de curas, material de apoyo para baño adaptado, patrón de embarcación y equipo de socorristas, mientras que el puesto de San Bruto «estará destinado a labores de vigilancia y salvamento, atención de curas y equipo de socorristas», detallan desde el Ayuntamiento unionense.

«La propuesta contempla una dotación inicial de 8 efectivos distribuidos entre ambos puestos, garantizando la cobertura del servicio durante todo el horario establecido», subrayan al respecto. «En caso de que la evolución de las obras permita la habilitación de un tercer puesto de vigilancia y socorrismo, la dotación podrá ampliarse hasta un total de 10 efectivos, reforzando así la cobertura y la capacidad de respuesta del dispositivo», precisan.

En las playas de San Javier, por otro lado, trabajarán 77 personas entre socorristas, auxiliares de baño asistido, coordinadores y jefes de playa. «Hay 19 puestos y 19 sillas de proximidad, la dotación normal es de dos socorristas por puesto y una persona en la silla», informan desde el equipo que dirige José Miguel Luengo. En cuanto al horario, queda establecido de lunes a domingo, de once de la mañana a siete de la tarde.

San Javier y sus tres temporadas

«El servicio se organiza en tres temporadas. En la alta, que va del 1 de julio al 31 de agosto, todos los recursos disponibles estarán operativos. La temporada media abarca del 15 al 31 de junio y del 1 al 13 de septiembre, con dos puestos abiertos en Santiago de la Ribera y ocho en La Manga», subrayan.

Además, «en la temporada baja, se ofrece servicios en dos playas de Santiago de la Ribera y seis de La Manga: durante la Semana Santa y también en el puente de mayo, y de 1 al 14 de junio y y del 14 al 30 de septiembre», inciden.

El litoral lorquino

En el caso del litoral lorquino (donde este año ya va un muerto), la vigilancia empieza el día 27 de junio, de once y media de la mañana a siete y media de la tarde. Cuando comience el servicio, habrá tres socorristas en la Cala de Calnegre, otros tres Puntas de Calnegre y dos en Palazuelos, precisan desde la administración que dirige Fulgencio Gil Jódar.

Además, habrá dos personas que harán labores itinerantes: uno por tierra (en un todoterreno) y otro por mar (en una lancha), en los arenales sin puesto. Todas las ‘garitas’ estarán equipadas «con desfibriladores semiautomáticos y personal capacitado», sentencian.

Apertura progresiva

En el caso de Cartagena, el despliegue «varía en función de las necesidades y el tamaño de la playa, pero, mínimo, hay dos socorristas por puesto», significan desde el Ayuntamiento, al tiempo que aseguran que «diariamente hay unas 90 o 100 personas operativas en temporada alta».

Desde el 1 junio se están abriendo puestos: primero, en Mar de Cristal, Cala Cortina, San Ginés de La Azohía, El Portús y las playas de La Manga: Galúa, Sirenas y Entremares. El sábado pasado, se abrieron en Los Nietos, Calblanque, Levante en Cabo de Palos y las playas de La Manga de Cavanna y Cala del Pino. Desde el 1 julio y hasta final de agosto abrirán nuevos puestos.

Se trata de «un despliegue coordinado entre Protección Civil y las unidades especiales de litoral de la Policía Local que dará cobertura a las más de 80 playas de nuestro término municipal, de las cuales 26 contarán con puestos fijos de socorrismo».

Desde el Consistorio de la ciudad portuaria recuerdan que «el año pasado se llevaron a cabo más de 350 actuaciones directas» por parte de la Policía, «incluyendo un centenar de denuncias por infracciones en la arena y numerosas asistencias en el agua, por lo que este verano volvemos a poner a disposición de los cartageneros y visitantes todos los medios disponibles pidiendo, a su vez, la máxima prudencia y colaboración a la ciudadanía».

Vigilancia en una playa de Águilas, el pasado fin de semana. / L. O.

En cuanto a Águilas, del 6 al 28 de junio hay socorristas «los fines de semana y en el puente del Día Región», enfatizan desde el Ayuntamiento. En concreto, se ponen en Calabardina, Delicias I, Delicias II, Colonia y Calarreona.

En temporada alta (del 1 de julio al 31 de agosto), hay 11 playas con 14 puestos, más dos torres con silla. Todos los días en Calabardina, Hornillo, Delicias 1, Delicias 2, Levante, Colonia, Poniente 1, Poniente 2, Casica Verde, Matalentisco, La Higuerica, La Carolina, Calarreona, significan.

"Las playas del Mar Menor engañan: como no hay oleaje, la gente se confía", alerta el alcalde de Los Alcázares

Asimismo, del 1 al 13 de septiembre seguirán en Delicias 1, Colonia y Calarreona. El horario, de once y media de la mañana a siete y media de la tarde. «Todos los puestos tienen desfibrilador y el personal cuenta con formación específica en atención sociosanitaria», dejan claro desde el Consistorio aguileño.

En cuanto a Los Alcázares, su alcalde, Mario Pérez Cervera, manifestó que su municipio cuenta con seis puestos de socorristas y que «este año, por primera vez, se abrieron tres en Semana Santa».

"La gente se confía porque no hay olas"

Desde el día 1 del presente mes de junio, comentó el regidor, funcionan, igualmente, tres puestos: dos en Los Narejos y uno en Los Alcázares. «A partir del 1 de julio, estarán los seis, más las sillas de vigilancia, y se alargarán tres durante septiembre, los tres ubicados donde más turismo recibimos», apuntó el primer edil.

Pérez Cervera apostó por reforzar las precauciones, puesto que «las playas del Mar Menor engañan: como no hay oleaje, la gente se confía». Además, hay quienes «suelen bañarse muy temprano, cuando los puestos están cerrados». El horario de los socorristas en Los Alcázares es de once y media de la mañana a siete y media de la tarde.