Emergencias
Rescatan a una pareja y su perro a la deriva en una tabla de paddle surf en Mazarrón
Los dos jóvenes, acompañados del animal, fueron remolcados hasta la playa del Corral tras ser localizados en dificultades para regresar a tierra
Dos jóvenes, un hombre de 23 años y una mujer de 22, han sido rescatados esta tarde cuando se encontraban en dificultades para regresar a tierra mientras practicaban paddle surf junto a su perro frente al Mojón de Isla Plana, en Mazarrón.
Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia, el aviso se recibió sobre las 18.43 horas a través de una llamada al Centro de Coordinación Marítima de Cartagena, que alertó a la Coordinadora Marítima del Plan Copla. Esta comunicó rápidamente la situación al 112.
Tras recibir el aviso, se activó de inmediato una moto acuática de Protección Civil de Cartagena, con patrón y rescatador, que partió desde la playa de San Ginés, en La Azohía, al ser el punto más cercano a la zona indicada por los afectados.
Una vez localizados, los efectivos comprobaron que ninguno de los dos jóvenes precisaba asistencia sanitaria. Posteriormente, fueron remolcados junto a su perro hasta la cercana playa del Corral, en Cartagena, donde concluyó el rescate sin incidencias.
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