Muerde a un policía y a un vecino tras estrellarse con un coche robado con el que fue haciendo trompos de Espinardo a Llano de Brujas: "Os tengo que matar"

Los hechos tuvieron lugar este lunes, sobre las ocho menos veinte de la tarde, y arrancaron en la población de Espinardo, en Murcia. Vecinos fueron dando la voz de alarma: había un sujeto, por la calle Pizarro, haciendo trompos con el coche, acelerando, con una conducta peligrosa en la carretera, para él mismo y para el resto de los usuarios de la vía. Uno de los testigos comentó que el conductor parecía hallarse bajo los efectos de algún tipo de sustancia.

La Policía Local se puso en alerta y los testigos siguieron llamando, tanto al 092 como al 112. El individuo continuó su recorrido hacia Cabezo de Torres. Se le detectó por una avenida de esta pedanía, donde otro vecino relató que tuvo que refugiarse en un portal porque este hombre les estaba increpando. Se movilizaron agentes de la Policía Local, que fueron buscando al sospechoso, que por aquel entonces ya iba por Puente Tocinos, donde se alertó de que intentó atropellar a varios peatones.

De Puente Tocinos, a Llano de Brujas. Ahí se vio obligado a parar. Cuando llegaron los municipales, vieron que dos vehículos habían colisionado y que había en la vía pública tres personas forcejeando, casi peleando. Reconocieron a uno de ellos: el sujeto, un viejo conocido de la Policía, con numerosos antecedentes en su currículum delictivo, informan fuentes policiales.

Lo que pasó fue que el sospechoso había estrellado el coche contra otro turismo, conducido por uno de los hombres que participaban en el forcejeo. El tercer varón que se implicó en la riña fue un vecino que, al ver lo sucedido, salió de su casa para defender al segundo conductor de los ataques del delincuente.

A la llegada de la Policía, el sospechoso se resistió fuertemente a la detención, a patadas y puñetazos, y llegó a morder a un agente y a un ciudadano. A ambos, en los brazos. Finalmente, fueron agentes de El Esparragal, con apoyo de otras dotaciones, los que capturaron a este violento conductor temerario, el cual, como se pudo comprobar, iba en un vehículo que no era suyo: figuraba como sustraído, se denunció su robo el domingo.

El caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en casos así actúa como Policía Judicial (al tratarse de una competencia de Tráfico). Estos profesionales se movilizaron al lugar, donde, sin embargo, no se le pudo hacer al sujeto la prueba de detección de alcohol y drogas, debido a la agresividad que mostraba.

"Tengo armas de fuego" y "os tengo que matar" son algunas de las 'lindezas' que dedicó a los presentes. El individuo, de 29 años de edad, está investigado por tres delitos contra la seguridad vial y por atentado a agente de la autoridad.