Guardia Civil

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El ladrón de la carretilla: roba televisiones y material digital en un colegio de Cieza

Un hombre de 48 años ha sido detenido en Cieza acusado de robar televisiones, altavoces y una pizarra digital de un colegio, material valorado en unos 3.500 euros. Las cámaras lo grabaron sacando los objetos con una carretilla y la Policía Local ayudó a identificarlo por la ropa que llevaba. La investigación sigue abierta para recuperar el material sustraído.