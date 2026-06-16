El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico

El hombre que resultó herido el viernes al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga del Mar Menor, en la zona de Cartagena, sigue ingresado en el Virgen de la Arrixaca de Murcia, aunque en las próximas horas será trasladado en un vehículo medicalizado a un hospital de su Almería natal, informan fuentes familiares.

De ahí, el paciente pasará al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro especializado en el tratamiento integral de las lesiones medulares. Y es que, tras el impacto de "medio balcón" sobre su cuerpo, el afectado, de 43 años, no puede andar. En el hospital toledano, centro de referencia nacional, será sometido a un tratamiento de rehabilitación con el que, esperan los médicos y sus allegados, pueda reponerse de las graves lesiones que le dejó el golpe.

Cabe recordar que el hombre se encontraba junto a su esposa pasando unos días en la costa murciana cuando aconteció el accidente: le cayó encima el balcón cuando él estaba bañándose en la piscina del Cavanna, un hotel de La Manga construido hace décadas y que, según apuntaron clientes del alojamiento, cuenta con otras terrazas y cornisas en mal estado.

Familiares del accidentado ponen el caso en manos de su abogado y lamentan que el Cavanna no les ha ofrecido "ni una habitación para descansar"

La ambulancia que se movilizó al establecimiento para atender al accidentado o llevó primero al Santa Lucía de Cartagena, el hospital más próximo, desde donde se decidió que, debido a la gravedad de su estado, lo mejor era llevarlo al centro ubicado en El Palmar. Horas después, entró en quirófano y fue operado por una neurocirujana.

Investigación en marcha

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar qué pasó para que se cayese el balcón y en qué estado están las instalaciones del alojamiento hotelero en cuestión. La prioridad: saber si pueden suponer un peligro para las personas.

A los parientes del accidentado que se desplazaron a la Región a raíz del incidente, este hotel no les ha ofrecido "ni siquiera una habitación para descansar", lamentan fuentes familiares, que añaden que ya han contactado con un profesional de la abogacía para llevar el caso. También dejan claro que sobre el hombre se desprendió "medio balcón, no unos cascotes".

Este diario se puso este martes en contacto con el Izán Cavanna de La Manga, para recabar su versión de este asunto, pero no obtuvo contestación.