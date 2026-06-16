Detenido tras llevarse televisiones y una pizarra digital de un colegio de Cieza en carretilla

La Guardia Civil de la Región, en colaboración con la Policía Local de Cieza, ha detenido a un hombre de 48 años y con un amplio historial delictivo como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un colegio del municipio.

La investigación comenzó después de que el director del centro educativo denunciara ante la Guardia Civil la entrada en las instalaciones. Del interior fueron sustraídas varios televisores y material digital valorado en unos 3.500 euros. Además, los ladrones causaron importantes daños materiales por la rotura de puertas y ventanas.

Los agentes iniciaron entonces las pesquisas y revisaron las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del colegio. En ellas observaron a un individuo que, tras merodear por la zona, accedía al recinto y salía posteriormente con varios efectos sustraídos, entre ellos altavoces, una pizarra digital y varias televisiones, que transportaba con ayuda de una carretilla.

La colaboración con la Policía Local de Cieza resultó clave para avanzar en la identificación del sospechoso. Ese mismo día, los agentes municipales habían identificado a un conocido delincuente que vestía la misma ropa que la persona grabada por las cámaras del centro educativo, lo que permitió a la Guardia Civil ponerle nombre y rostro.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda, los agentes localizaron días después al sospechoso cuando deambulaba de forma sospechosa por una zona de estacionamiento de vehículos. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir, pero fue alcanzado y detenido.

El arrestado, un hombre de 48 años con un abultado historial delictivo, ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

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La investigación continúa abierta con el objetivo de recuperar los objetos sustraídos del colegio.