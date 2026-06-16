Detenida una concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificación de documento público

Virginia Pérez Sánchez, concejala de Vox en el municipio de Ceutí, ha sido detenida en el marco de un procedimiento en el que se la acusa de falsificación de documento público, informan fuentes judiciales. La autoridad judicial dictó una requisitoria para que se localizase a la edil, que se acogió a su derecho a no declarar y está en libertad con cargos.

En concreto, "la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Molina de Segura (plaza 7) dictó, el 4 de marzo de 2026, auto en el marco de las Diligencias Previas 102/2025, seguidas por un presunto delito de falsificación de documentos públicos", detallan las citadas fuentes. Este asunto habría surgido porque un ciudadano denunció que la edil falsificó su rúbrica en el contrato de alquiler de una casa.

"En dicha resolución se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, al no haber sido posible practicar la declaración de la persona investigada pese a haber sido citada en forma legal", por lo que "el órgano judicial acordó la expedición de requisitoria para la averiguación de paradero, localización, detención y puesta a disposición judicial de la investigada, con el fin de recibirle declaración".

La requisitoria fue emitida por un plazo de cinco años, quedando la causa susceptible de reapertura una vez fuera localizada la persona investigada. La cual fue arrestada rápidamente: "Como resultado de estas actuaciones, la investigada fue finalmente detenida y puesta a disposición del juez de guardia (plaza 5) del citado Tribunal de Instancia, el pasado 26 de mayo de 2026", apuntan las mismas fuentes.

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Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, con asistencia letrada y previa información de sus derechos, la investigada ejerció su derecho a no declarar. Cabe recordar que se trata de una garantía fundamental que permite a un investigado y su fin es proteger el derecho a la defensa y evitar la autoincriminación. Ahora, la autoridad judicial competente dictará la resolución que determine.