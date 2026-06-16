Condenado por atacar con un machete a un hombre en la terraza de un bar de Cartagena

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha confirmado la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, tribunal con sede en Cartagena, que condenó a un hombre por acuchillar con un machete a otro en la terraza de un bar de la ciudad portuaria.

El episodio se produjo el día de San Juan de 2021, sobre las once de la noche, cuando el agresor (mayor de edad, de nacionalidad española y con un trastorno mental debido al consumo de sustancias) «por razones desconocidas», se abalanzó sobre un cliente del pub en cuestión «portando un cuchillo tipo machete con empuñadura de plástico verde y hoja metálica de aproximadamente 17 centímetros de hoja, produciéndole con dicho cuchillo un corte en la zona dorsal trasera derecha, en la base del omóplato», se lee en el relato de hechos probados de la resolución.

Cuando el perjudicado intentó escapar, el atacante «intentó agredirle de nuevo con el mismo machete a la altura del pecho, provocándole un corte en el antebrazo derecho al colocárselo delante en actitud defensiva». El agresor al final fue reducido (y golpeado) por testigos de lo sucedido en el local, emplazado en la calle Ribera de San Javier de Cartagena.

Cárcel e indemnización

El tribunal condenó al sujeto a un año de cárcel por un delito de lesiones cometido con arma blanca o instrumento peligroso y a indemnizar a su víctima (a la que no podrá acercarse durante tres años) con un total 1.640 euros por las heridas sufridas y por las secuelas que le quedan.

El individuo recurrió, habló de presunción de inocencia, de legítima defensa, de enfermedad mental y de dilaciones indebidas. El TSJ desestimó su recurso, confirmó íntegramente la sentencia y declaró de oficio las costas de la alzada.