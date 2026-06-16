El Ayuntamiento de Cartagena expedienta al hotel Cavanna de La Manga tras la caída del balcón y ordena el cierre de varias habitaciones

El Ayuntamiento de Cartagena investiga si el hotel Izán Cavanna de La Manga, en el cual se desprendió un balcón, que alcanzó a un cliente que ha quedado parapléjico, cumple con los estándares de seguridad después de lo sucedido el viernes pasado, informan fuentes municipales.

En concreto, desde el equipo de Gobierno que dirige Noelia Arroyo expusieron que, tras el incidente, "se hizo una inspección" en el alojamiento, tras la cual se procedió a la apertura de "un expediente de seguridad en la edificación". Asimismo, se ordenó a los responsables del hotel que procediesen al cierre de "las habitaciones afectadas", sin precisar cuántas han sido clausuradas.

El Consistorio de la ciudad portuaria insiste en que el establecimiento ha de pasar "una revisión" tras la cual tendrá que emitirse "un certificado" que acredite que es seguro. Asimismo, pone sobre la mesa la "recomendación de que se haga un informe de evaluación de edificios". "Se ha dado una orden de ejecución para arreglar lo que se ha caído y realizar un certificado de toda la estructura", subrayan desde la Administración local.

Como explicaron clientes a este diario tras el suceso, algunas de las cornisas de este hotel del cual se desprendió un balcón y le cayó encima a un huésped que estaba en la piscina se encuentran en un estado deteriorado, según aseguran testigos a este periódico. Una circunstancia que preocupa, especialmente ante la posibilidad de que pueda repetirse el episodio que por poco cuesta la vida a un hombre de 43 años, el cual ha quedado parapléjico.

Investigación en marcha

Además del expediente del Consistorio, la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar qué pasó para que se cayese el balcón y en qué estado están las instalaciones del alojamiento hotelero en cuestión. La prioridad, la misma que la del Ayuntamiento: saber si pueden suponer un peligro para las personas.

A los parientes del accidentado que se desplazaron a la Región a raíz del incidente, este hotel no les ha ofrecido "ni siquiera una habitación para descansar", lamentan fuentes familiares, que añaden que ya han contactado con un profesional de la abogacía para llevar el caso. También dejan claro que sobre el hombre se desprendió "medio balcón, no unos cascotes".

Cabe recordar que el hombre se encontraba junto a su esposa pasando unos días en la costa murciana cuando aconteció el accidente: le cayó encima el balcón cuando él estaba bañándose en la piscina. Lo llevaron de urgencia al Santa Lucía y luego al Virgen de la Arrixaca, donde fue operado. Él y su familia esperan volver a su Almería natal en unas horas, en un vehículo sanitario especial que lo trasladará a un hospital.