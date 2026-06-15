Le ponen una pistola en la cabeza y lo amenazan con barras de hierro para que deje su vivienda de Lo Pagán: "Te matamos y quemamos la casa"

Seis individuos, todos familiares entre sí y con antecedentes, están investigados (cuatro de ellos detenidos) por irrumpir en un domicilio de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, y atacar a un hombre, en presencia de su novia menor de edad, para que dejase la casa. Los seis están investigados por amenazas con arma de fuego, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal, indica la Guardia Civil.

La denominada operación ‘Dunn 26’ se inició en mayo, "cuando una pareja, formada por un hombre y una mujer menor de edad, se encontraban en su domicilio de Lo Pagán, y sonó el claxon de un vehículo tocando con insistencia", detalla la Benemérita en su nota.

"Al asomarse, vieron dos coches con el motor en marcha. Sus ocupantes, hasta seis personas, los amenazaron con quemar la casa si no la abandonaban, mientras esgrimían barras de hierro. Uno, además, exhibió una pistola con la que les llegó a apuntar", prosigue la nota.

No fue el único episodio, sino que "en menos de una semana, se produjo otro hecho violento, cuando cuatro hombres entraron por la fuerza en la misma casa. Una vez dentro, agredieron al morador, que en ese momento se encontraba solo; y volvieron a amenazarlo con quemar la casa y matarlo si no se marchaba".

El afectado dijo que, en la segunda 'visita', los atacantes le resolvieron la casa y le robaron 700 euros que tenía en metálico

En este segundo incidente, "los asaltantes portaban armas blancas y objetos contundentes. Además, el líder llevaba una pistola con la que apuntó a la cabeza de la víctima y le golpeó en la sien", destaca el Instituto Armado. Los sujetos, "antes de salir, rompieron varios enseres y se llevaron todo el dinero que tenía en casa, unos 700 euros", según dijo el afectado.

No ha trascendido por qué razón estos parientes estaban tan empeñados en que el hombre se fuese del pueblo. El caso es que, tras estos episodios violentos, "la víctima recibió varias llamadas telefónicas y mensajes de contenido amenazante". Hasta que la Policía Judicial de la Guardia Civil entró en escena.

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Con testimonios e imágenes de cámaras de vigilancia de la zona, estrecharon el cerco y dieron con los sospechosos, todos "miembros de un clan familiar con los que la víctima tenía ciertas desavenencias anteriores", concreta el Cuerpo. Se arrestó a cuatro personas (una de ellas, menor) e investigó a otras dos, "todas ellas con un abultado historial delictivo por delitos violentos y contra la propiedad". Se da la circunstancia de que "al cabecilla del clan, ahora detenido, también le constan antecedentes por delito de asesinato", apunta el Cuerpo.