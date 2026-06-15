La Policía salva la vida con un torniquete a un hombre herido grave con una botella durante una pelea en Alcantarilla

Un hombre ha ingresado en prisión provisional acusado de provocar graves lesiones a otro durante una pelea ocurrida en un salón de juegos de Alcantarilla. La víctima sufrió un profundo corte en un brazo causadocon una botella rota y tuvo que ser operada de urgencia tras perder una gran cantidad de sangre.

Los hechos se produjeron pasada la medianoche, cuando una llamada al 091 alertó de una reyerta entre dos hombres en el interior de un local de apuestas situado en la calle Mayor de Alcantarilla.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que a su llegada comprobaron que los implicados ya no se encontraban en el establecimiento. Sin embargo, un rastro de sangre en el suelo les condujo hasta una calle cercana, donde localizaron a uno de los participantes en la pelea.

Según la Policía Nacional, el hombre presentaba una abundante hemorragia en uno de los brazos y mostraba claros signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Ante la gravedad de la situación, los agentes le practicaron un torniquete para tratar de frenar la pérdida de sangre, pese a la resistencia que ofrecía debido a su estado de embriaguez.

Poco después de la llegada de los servicios sanitarios, la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia al centro médico más próximo en un vehículo policial, cuyos agentes facilitaron el desplazamiento abriendo paso entre el tráfico.

El herido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Posteriormente, el parte médico reflejó que la rápida actuación policial resultó determinante, ya que una de las arterias del brazo había sido seccionada y, de no haberse aplicado el torniquete durante la primera asistencia, su integridad física habría estado en grave riesgo.

Mientras se producía el traslado de la víctima al hospital, otros agentes localizaron en las inmediaciones al segundo implicado en la pelea. La investigación determinó que presuntamente había causado las lesiones utilizando una botella rota durante la disputa.

El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones graves y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.