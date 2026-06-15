Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia

El hombre de 44 años de edad que se hallaba en coma en el Virgen de la Arrixaca tras descubierto sangrando y sin sentido en un parque de la población de Zarandona, en el municipio de Murcia, el viernes, como publicó en primicia este diario, ha muerto, confirman fuentes policiales y sanitarias.

Los restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que la autopsia corrobore de qué murió esta persona. El profesional forense ya está en contacto con los investigadores de la Policía Nacional y se espera que el resultado del informe esté en unos dos días.

Del caso se hizo desde un principio cargo la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir las pesquisas, que será cosa del Grupo de Homicidios. A la espera del resultado de la autopsia, se busca a testigos y se espera ver las cámara, dado que la víctima ha expirado sin poder decir quién fue su agresor.

En un jardín a plena luz del día

La voz de alarma la daban el viernes vecinos y testigos a plena luz del día, sobre las once y cuarto de la mañana. Los presentes telefoneaban al 112 para alertar de que en el conocido como Jardín Los Geranios, donde se encuentra el recinto de fiestas de la localidad, había un varón tirado en el suelo que precisaba de ayuda sanitaria urgente. A la cuestión de si respiraba, los testigos aseguraron que sí, aunque no se movía ni respondía a estímulos vitales.

El hombre se encontraba en la entrada del recinto, junto a una pared, detallaron los presentes, y estaba sangrando por la boca. Este testigos no conocían al hombre, el cual estaba solo, y dijeron que no sabían si había sufrido algún tipo de síncope o había sido víctima de una agresión, pero que necesitaba que lo viese un médico.

Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Local de Murcia, así como una ambulancia, cuyos sanitarios trasladaron rápidamente al afectado al Morales Meseguer, el hospital más cercano. El perjudicado llevaba documentación encima: de ahí su identificación y el saber que se trataba de un varón de 44 años.

Una vez en el Morales Meseguer, después de corroborar los facultativos la gravedad del estado del paciente, se determinó su traslado al Virgen de la Arrixaca. Una vez en el hospital de El Palmar, al hombre se le indujo el coma. Y donde, lamentablemente, ha muerto.

Fuentes próximas a la investigación apuntaron que el varón presentaba signos de haber sido víctima de algún tipo de agresión y añadieron que esta persona habría tenido antecedentes de adicción a sustancias, además de problemas con la ley anteriormente.