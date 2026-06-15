El incendio de una chatarrería en Murcia genera una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia

El incendio de una chatarrería en el municipio de Murcia generó este lunes una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.

Los hechos tuvieron lugar este 15 de junio, a primera hora de la tarde. Numerosos vecinos se pusieron en alerta: estaban viendo una enorme columna de humo a larga distancia. "Estará por detrás del auditorio o por la carretera de Alicante", comentaron los testigos.

Doce efectivos de la Bomberos en Murcia, en tres camiones, salieron hasta el lugar tras recibir numerosas llamadas, indica un portavoz del Cuerpo.

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(Noticia en desarrollo)