Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia

La Policía Nacional investiga las circunstancias que rodean el hallazgo de un hombre de 44 años de edad que fue descubierto sangrando y sin sentido en un parque de la población de Zarandona, en el municipio de Murcia, el viernes, indican fuentes cercanas al caso.

La voz de alarma la daban vecinos y testigos a plena luz del día, sobre las once y cuarto de la mañana. Los presentes telefoneaban al 112 para alertar de que en el conocido como Jardín Los Geranios, donde se encuentra el recinto de fiestas de la localidad, había un varón tirado en el suelo que precisaba de ayuda sanitaria urgente. A la cuestión de si respiraba, los testigos aseguraron que sí, aunque no se movía ni respondía a estímulos vitales.

El hombre se encontraba en la entrada del recinto, junto a una pared, detallaron los presentes, y estaba sangrando por la boca. Este testigos no conocían al hombre, el cual estaba solo, y dijeron que no sabían si había sufrido algún tipo de síncope o había sido víctima de una agresión, pero que necesitaba que lo viese un médico.

Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Local de Murcia, así como una ambulancia, cuyos sanitarios trasladaron rápidamente al afectado al Morales Meseguer, el hospital más cercano. El perjudicado llevaba documentación encima: de ahí su identificación y el saber que se trataba de un varón de 44 años.

Una vez en el Morales Meseguer, después de corroborar los facultativos la gravedad del estado del paciente, se determinó su traslado al Virgen de la Arrixaca. Una vez en el hospital de El Palmar, al hombre se le indujo el coma.

Problemas con la ley

Fuentes próximas a la investigación apuntaron que el varón presentaba signos de haber sido víctima de algún tipo de agresión y añadieron que esta persona habría tenido antecedentes de adicción a sustancias, además de problemas con la ley anteriormente.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir las pesquisas. De momento, cuentan con el parte médico elaborado por los doctores que atienden al afectado y aguardan que el varón se reponga, a fin de poder tomarle declaración y preguntarle si fue atacado y si puede identificar a su agresor.

Mientras tanto, los investigadores han solicitado, como se suele hacer en este tipo de casos, la visualización de las cámaras de seguridad de la zona, a fin de comprobar si captaron algo. Del mismo modo, se pregunta a vecinos de Zarandona, por si vieron algo fuera de lo habitual.