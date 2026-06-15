Sucesos
Aparatoso incendio junto a dos grandes supermercados en Mula
El fuego se declaró en unos solares abandonados de la avenida de la Paz y obligó a intervenir a los bomberos y a regular el tráfico en la zona
Un aparatoso incendio de matorral declarado en la tarde de este lunes en unos solares abandonados junto a la avenida de la Paz de Mula movilizó a los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
El fuego se originó sobre las 18.00 horas en una zona de parcelas sin uso y con abundante vegetación seca, lo que favoreció su rápida propagación. Las llamas llegaron a alcanzar el perímetro de uno de los supermercados situados en las inmediaciones, aunque no llegaron a afectar a la zona de aparcamiento ni a las instalaciones comerciales.
Mientras los efectivos de emergencias trabajaban en las labores de extinción, agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la avenida de la Paz, una de las principales vías que rodean el casco urbano, y advirtieron a los deportistas y peatones que transitaban por la zona para garantizar su seguridad.
Las labores de extinción continuaban durante la tarde para evitar que el incendio se reavivara o alcanzara otros puntos próximos.
- La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
- Investigan la muerte de un joven de 20 años que se ahogó en el río en Murcia: su cadáver estuvo 9 meses en la morgue sin identificar
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Rebeca y los lobos
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos
- Muere un hombre de 77 años cuando se bañaba en una playa de Mazarrón
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses