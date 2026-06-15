Aparatoso incendio junto a dos grandes supermercados en Mula

Un aparatoso incendio de matorral declarado en la tarde de este lunes en unos solares abandonados junto a la avenida de la Paz de Mula movilizó a los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

El fuego se originó sobre las 18.00 horas en una zona de parcelas sin uso y con abundante vegetación seca, lo que favoreció su rápida propagación. Las llamas llegaron a alcanzar el perímetro de uno de los supermercados situados en las inmediaciones, aunque no llegaron a afectar a la zona de aparcamiento ni a las instalaciones comerciales.

El fuego se produjo en una zona de parcelas sin uso cerca de la avenida de la Paz de Mula / Micaela Fernández

Mientras los efectivos de emergencias trabajaban en las labores de extinción, agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la avenida de la Paz, una de las principales vías que rodean el casco urbano, y advirtieron a los deportistas y peatones que transitaban por la zona para garantizar su seguridad.

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Las labores de extinción continuaban durante la tarde para evitar que el incendio se reavivara o alcanzara otros puntos próximos.