Rescatan a un joven de 20 años en Mazarrón tras saltar al agua e impactar contra unas rocas

Un joven de 20 años ha sido rescatado esta tarde en El Mojón (Puerto de Mazarrón) en la tarde de este domingo tras haber saltado al agua en la playa y haber acabado impactando contra las rocas, provocándole problemas respiratorios.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió el aviso a las 18:26 horas, y mientras llegaban los medios de auxilio, el afectado pudo ser rescatado hasta la orilla con el apoyo de una tabla.

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Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado por el personal sanitario, el joven fue trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena.