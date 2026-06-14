Sucesos
Rescatan a un joven de 20 años en Mazarrón tras saltar al agua e impactar contra unas rocas
Un joven de 20 años ha sido rescatado esta tarde en El Mojón (Puerto de Mazarrón) en la tarde de este domingo tras haber saltado al agua en la playa y haber acabado impactando contra las rocas, provocándole problemas respiratorios.
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió el aviso a las 18:26 horas, y mientras llegaban los medios de auxilio, el afectado pudo ser rescatado hasta la orilla con el apoyo de una tabla.
Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado por el personal sanitario, el joven fue trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena.
- En directo: ElPozo Murcia-Palma
- Herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga, en la UCI de la Arrixaca
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Un 'respiro' para el tráfico en Murcia: La alcaldesa inaugura un nuevo vial en San José de la Vega
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos