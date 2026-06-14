El portavoz de Vox en Murcia respalda al concejal denunciado por llevar un espray ilegal: "Supo pararle los pies a un delincuente, un gentuzo"

El portavoz de Vox en Murcia, Luis Gestoso, manifestó públicamente este domingo todo su apoyo a Fernando Sánchez-Parra, concejal de su formación denunciado por llevar encima un espray de pimienta no homologado en España con el cual, presuntamente, habría amenazado a un inmigrante, como publicó en primicia este diario.

A juicio de Gestoso, "ese 'pobre' inmigrante era un gentuzo, hasta arriba de antecedentes penales, que estaba amenazando a los viandantes en una zona plagada de gorrillas que trafican con drogas y asaltan e incluso agreden sexualmente a mujeres de la zona".

Esto ocurre, desde su punto de vista, "gracias a la impunidad que les otorga el inútil del concejal de Policía del PP que hace meses que tendría que haber dimitido", en referencia al edil responsable de Seguridad, Fulgencio Perona.

En opinión del portavoz de la formación conservadora, Sánchez-Parra "supo pararle los pies a este delincuente que, a estas horas, sigue ejerciendo de gorrilla y amenazando a los viandantes en la calle Puerta Nueva".

Según confirmó este periódico de fuentes cercanas al caso, es cierto que el aparcacoches 'sin papeles' implicado en el incidente es un joven con antecedentes, ya arrestado en distintas ocasiones. Sin embargo, no hay constancia de que este chico, argelino de 29 años, llegase a atacar a nadie esa madrugada. De hecho, fue él quien requirió ayuda a la Policía cuando, aseguró, el edil de Vox le increpó.

En la misma línea, Alba Franco, también edil de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, consideró que se está dando "el mundo al revés". "Acusar a la víctima y defender al ilegal y delincuente. Los murcianos ya sabemos cómo está nuestra ciudad de 'delincuentes habituales'", escribió la concejala.

Desde la cuenta oficial del Grupo Municipal de Vox en la Glorieta remarcaron, por otro lado, que, si el concejal Perona "cumpliese con su obliación", los vecinos "no tendrían que buscarse sus mañas para defenderse de la gentuza que ha traído el bipartidismo".

"Un acto de odio racista"

Desde la organización Convivir sin Racismo, por otro lado, precisaron en su cuenta de X que solo está permitido usar un aerosol de defensa personal "en situaciones de peligro real, inminente y de forma proporcional a una agresión". "No puedes usarlo ante discusiones verbales o amenazas menores", destacaron.

Al hilo, desde este colectivo social subrayaron que "si lo usa un cargo público para asustar a una persona por su aspecto, es un acto de odio racista".

Cabe recordar que el concejal Sánchez-Parra fue denunciado por llevar un espray de pimienta no homologado por el Ministerio de Sanidad. Se enfrenta a una sanción económica que le será notificada en su domicilio. El amigo que iba con él, por otro lado, también fue denunciado: él, por consumir alcohol en la vía pública, algo que conlleva multa.