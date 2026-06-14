Sucesos
Muere un hombre de 77 años cuando se bañaba en una playa de Mazarrón
Testigos lamentan que no haya aún puestos de socorristas abiertos en el arenal de Rihuete, donde se produjo el deceso
Un hombre de 77 años de edad perdió la vida este domingo mientras se bañaba en aguas de la Región, indican fuentes policiales.
Los hechos tenían lugar minutos después de la una de la tarde, en una playa perteneciente al municipio de Mazarrón.
Testigos lamentaron que no haya aún puestos de socorristas abiertos en el arenal de Rihuete, donde se produjo el deceso. De ahí que fuesen los propios bañistas los que sacaron del agua al afectado.
Al lugar se movilizó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón. Se alertó, por tanto, y cómo establece el protocolo, al forense y a la autoridad judicial de guardia.
Según las primeras hipótesis, el bañista pudo sufrir una indisposición previa que llevó al desvanecimiento, el cual, al producirse en el agua, dio lugar al fatal desenlace. Del caso se hace cargo la Guardia Civil, Cuerpo competente para asumir las pesquisas.
Se trataría de la segunda muerte en el mar en la Región en lo que va de estío, después de la acontecida hace unos días en Puntas de Calnegre, en Lorca. Ahí tampoco había socorristas aún.
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