Fuego
Los bomberos y agentes medioambientales estabilizan el incendio en Las Terreras, Lorca
El incendio se originó en una destilería y se extendió hacia el monte
Un incendio forestal en la zona de Las Terreras, Lorca, provocó la movilización de los equipos del Plan Informur que actualmente se encuentran trabajando en su extinción. El fuego ya se encuentra estabilizado, según indicó Protección Civil de Lorca.
De acuerdo con la cuenta oficial de Protección Civil de Lorca en la red social X (antes Twitter), el incendio se originó en una destilería y posteriormente se extendió hacia el campo. Asimismo, indicaron la parte del monte estuvo bajo control.
Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el incendio se encontraba activo desde las doce del mediodía; momento en el que comenzaron a recibir avisos que alertaban del fuego.
Asimismo, comunicaron que desde el principio acudieron al lugar tanto medios aéreos como terrestres para apaciguar cuanto antes el fuego y evitar todos los daños posibles para el ecosistema.
Concretamente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos un helicóptero de la Dirección general de Emergencias, junto con una brigada helitransportada, una brigada de intervención rápida, una brigada forestal, agentes medioambientales, efectivos de protección civil y bomberos de Murcia, así como patrullas de la Policía Local y Protección Civil de Lorca.
Protección Civil de Lorca indicó que a pesar del avance del fuego hacia el monte y los vientos del levante, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar la situación con rápidez.
- En directo: ElPozo Murcia-Palma
- Herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga, en la UCI de la Arrixaca
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Un 'respiro' para el tráfico en Murcia: La alcaldesa inaugura un nuevo vial en San José de la Vega
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos