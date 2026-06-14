Los bomberos y agentes medioambientales estabilizan el incendio en Las Terreras, Lorca

Un incendio forestal en la zona de Las Terreras, Lorca, provocó la movilización de los equipos del Plan Informur que actualmente se encuentran trabajando en su extinción. El fuego ya se encuentra estabilizado, según indicó Protección Civil de Lorca.

De acuerdo con la cuenta oficial de Protección Civil de Lorca en la red social X (antes Twitter), el incendio se originó en una destilería y posteriormente se extendió hacia el campo. Asimismo, indicaron la parte del monte estuvo bajo control.

Protección Civil de Lorca

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el incendio se encontraba activo desde las doce del mediodía; momento en el que comenzaron a recibir avisos que alertaban del fuego.

Los bomberos intentan apaciguar las llamas del incendio forestal de Lorca. / 112

Asimismo, comunicaron que desde el principio acudieron al lugar tanto medios aéreos como terrestres para apaciguar cuanto antes el fuego y evitar todos los daños posibles para el ecosistema.

Concretamente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos un helicóptero de la Dirección general de Emergencias, junto con una brigada helitransportada, una brigada de intervención rápida, una brigada forestal, agentes medioambientales, efectivos de protección civil y bomberos de Murcia, así como patrullas de la Policía Local y Protección Civil de Lorca.

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Protección Civil de Lorca indicó que a pesar del avance del fuego hacia el monte y los vientos del levante, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar la situación con rápidez.