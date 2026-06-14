Herida una niña al volcar un tobogán de un parque de La Unión después de que otro menor lo zarandease hasta arrancarlo

Los hechos tuvieron lugar este sábado, en la barriada de Santa Bárbara, en el municipio de La Unión. Fue un vecino el que dio la voz de alarma: una niña había resultado herida al volcar el tobogán en el que estaba jugando en el parque después de que otro menor lo zarandease hasta arrancarlo.

Al lugar se movilizó una patrulla, con dos agentes de la Policía Local. El padre de la pequeña, mientras, la trasladó por sus medios al centro de salud, sin aguardar la llegada de servicios sanitarios al parque, explicaron fuentes policiales.

Los municipales lo primero que hicieron fue precintar el tobogán, para evitar que otros menores se subiesen en el mismo y su seguridad también quedase comprometida. A continuación, los agentes se entrevistaron con testigos de lo acontecido, pues en el parque había bastante gente cuando se produjo el incidente.

Los presentes explicaron que vieron cómo, momentos antes de la caída de la niña, otro menor había zarandeado con fuerza el elemento, con tal fuerza que lo arrancó. Este gesto habría sido, al parecer, la razón del accidente.

Otros testigos aseguraron que se trató de más de un adolescente: que fue un grupo de "gamberros", como lo calificaron. La posterior investigación también determinará si el anclaje del suelo estaba correcto o había algún tipo de deficiencia.

Investigado por dos delitos

Los policías identificaron rápidamente al presunto autor de los hechos y redactaron diligencias penales. Y es que esta persona (cuya identidad y edad no han sido facilitadas, solo ha trascendido que se trata de un varón menor de edad) se enfrenta a cargos por sus actos vandálicos (puede acarrearle un delito de daños) y, sobre todo, por lo que le pasó a la pequeña: se le investigará como supuesto autor de un delito de lesiones por imprudencia.

¿Y si fuera inimputable?

En el caso de que el chiquillo responsable de arrancar el tobogán fuese un menor de 14 años, se trataría de una persona inimputable, lo cual implica que no puede ser juzgado ni sancionado con penas previstas en el Código Penal. Así lo establece la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en España.

Esta normativa establece que un niño que no ha cumplido los 14 carece de madurez para comprender la ilicitud de sus actos, por lo cual no puede ser sometido a un proceso penal. Lo que establece la norma es que los padres del pequeño inimputable son responsables directos de lo que haga su retoño. En este caso, tendrían que responder a nivel civil: pagando los daños y una indemnización.

Fuentes cercanas al caso apuntaron que, afortunadamente, la menor no llegó a perder el sentido ni sufrió lesiones de consideración y que la caída quedó en un susto.