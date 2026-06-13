Un incendio calcina casi 5 hectáreas en Cabezo de Torres

En torno las doce y media de este sábado se ha declarado un incendio en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Después de la movida jornada del viernes, en la que se produjeron hasta tres distintos (San José de la Vega, El Esparragal y Rincón de Seca), el fuego ha vuelto a estar presente en el término municipal de Murcia.

Hasta 19 efectivos han sido movilizados para controlar unas llamas que han calcinado 4.600 metros cuadrados de matorral bajo. La cercanía a zonas residenciales, aunque no ha provocado daños personales, sí que ha producido daños en tres vehículos que estaban estacionados próximos al incendio.

A las cuatro y media de la tarde, Bomberos Murcia ha dado por extinguido el incendio.