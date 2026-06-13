Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses

Desmantelan una organización que se dedicaba a facilitar la obtención fraudulenta del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) que es la credencial obligatoria para conducir vehículos pesados -camiones y autobuses- en la Unión Europea (UE).

De acuerdo con una nota de prensa de la Guardia Civil, la trama utilizaba dispositivos electrónicos para que los examinados recibieran la información desde el exterior. La cifra total de detenidos es de 13 personas.

Asimismo, comentan que por cada uno de los trámites, cobraban entre 2.000 y 5.000 euros. De cobrar el dinero se encargaban tres intermediarios que supuestamente se encargaba de organizar el fraude y facilitar los medios electrónicos para el examen.

Un sujeto con unos auriculares a través de los que recibía información desde el exterior para el examen / Guardia Civil

La trama

Uno de los investigados de la trama delictiva era el gerente de una autoescuela que, de acuerdo con la Guardia Civil, era el líder. Por otra parte, había tres intermediarios o 'conseguidores' se encargaban de conseguir los clientes; también tenían otros nueve empleados que se dedicaban a la falsificación de los registros de asistencia a los cursos obligatorios que se deben superar antes del examen del CAP.

Los trece detenidos han sido instruidos a diligencias como autores de los presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial por generar un "grave riesgo" contra la circulación.

Al respecto de la manipulación de estos registros, las principales irregularidades se encontraron en una autoescuela de Molina de Segura en la que se simulaba la asistencia a clase de los alumnos.

Durante las investigaciones fueron sorprendidos 23 aspirantes que utilizaban estos "dispositivos de intercomunicación ocultos". En esta línea, señalan que varios de los aspirantes sorprendidos no comprendían el español, pese a que, según indican, es el único idioma permitido para la prueba oficial.

El delito de falsedad documental se castiga con prisión de seis meses a tres años y con una multa de seis a doce meses. El delito contra la seguridad vial, se castiga con prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses.

Inspecciones

Este año se han realizado casi 500 actuaciones de inspección en esta línea. La Guardia Civil indica que ha reforzado los controles en los exámenes: tanto móviles como otros dispositivos electrónicos han quedado prohibidos.

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Quienes sean pillados con un móvil o con algún otro dispositivo inteligente será expulsado inmediatamente del examen y será penalizado con dos convocatorias. Los agentes recuerdan es un peligro que personas sin formación lleven vehículos que pueden ser peligrosos para la vida de las personas en la vía.