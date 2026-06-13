Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos

Agentes de la Policía Local de Alhama de Murcia han detenido a media docena de jóvenes, algunos de ellos parientes entre sí, por asaltar un bar de la población a punta de cuchillo y huir por la A-7 a 200 kilómetros por hora los seis en el interior del mismo coche: al final, les dieron caza cerca de una estación de servicio, indicaron fuentes cercanas al caso.

Ocurría sobre las diez menos veinte de la noche del pasado viernes, cuando la esposa del responsable de un establecimiento hostelero alhameño próximo a la autovía daba la voz de alarma: le pareció estar viendo por las cámaras de seguridad, dijo, que a su marido lo estaban "encañonando" con un arma larga para robarle en el negocio.

Al lugar se movilizaron rápidamente efectivos del cuerpo municipal de seguridad, que, al llegar, descubrieron un coche cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huída. Los agentes los siguieron y se desató entonces una persecución en la cual el vehículo de los sospechosos llegó a alcanzar los 200 kilómetros por hora.

La patrulla los siguió y les dio alcance en las inmediaciones de una gasolinera de la A-7, entre Alhama y Totana. Otra patrulla acudió posteriormente, y también se pidió apoyo al Instituto Armado. En el vehículo, seis chicos, veinteañeros y treintañeros, todos españoles.

Los sospechosos, vecinos del barrio de Los Rosales en la población murciana de El Palmar y del municipio de Alcantarilla, llevaban en el coche todo un arsenal para dar 'palos': desde radiales a pasamontañas, pasando por armas blancas, tenazas y martillos.

El dueño del bar explicaría posteriormente que no le llegaron a apuntar con una escopeta, como creyó ver en las imágenes su pareja, sino que fue un cuchillo. Los intrusos, detalló, rompieron una ventana para entrar en el local, trataron de sustraer la máquina tragaperras y amenazaron al hombre.

Aunque los arrestos los llevaron a cabo profesionales de la Policía Local, dado que este Cuerpo carecer de las competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana, se los entregó a la Guardia Civil. Los sospechosos están acusados del robo en el establecimiento, pero también de conducción temeraria y desobediencia grave.

Según apuntaron fuentes cercanas a la investigación, no se descarta que estos mismos chicos estén detrás de otros asaltos. De ahí que las pesquisas continúen abiertas, por si se comprueba que el coche en el que los cazaron, por ejemplo, ha sido captado por cámaras de seguridad al huir de otros escenarios. Se trata de "una banda muy peligrosa y violenta", detallaron las mismas fuentes.