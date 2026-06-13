28 detenidos y 30 kilos de cocaína incautados en una macrooperación contra el narcotráfico en Murcia, Valencia y Alicante

Una operación realizada en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia se ha saldado con la detención de 28 personas y la incautación de 30 kilogramos de cocaína.

Además de la cocaína, la Policía Nacional intervino alrededor de doce kilos de MDMA, 720.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, un lingote de plata y 21 vehículos, algunos equipados con dobles fondos o 'caletas'. Esto último, de acuerdo con los agentes, es un habitáculo oculto que se encuentra dentro de los vehículos en los que los agentes encontraron 400.000 euros en efectivo.

Otros 100.000 fueron encontrados en una motocicleta que, de acuerdo con la información ofrecida, era propiedad de un empresario con varios locales de ocio nocturno en Valencia que fue detenido en la operación.

Los sujetos detenidos, según comunicaron a través de una nota de prensa, pertenecían a una agrupación criminal que operaba en el Levante español. Los detenidos fueron arrestados y puestos a disposición de la autoridad judicial por la comisión de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento público.

Seis de los arrestados ingresaron en prisión provisional, según el decreto de las autoridades judiciales que están llevando el caso.

Una agente de la Policía frente a parte de todo el material incautado. / Policía Nacional

Investigación

La investigación se ha llevado a cabo gracias a la actividad ilícita de una mujer asentada en Torrent, una localidad valenciana. Las vigilancias comprobaron un constante flujo de visitas a su domicilio por parte de personas vinculadas al grupo delictivo.

Uno de los individuos que más acudía era un residente en la Región de Murcia que era un socio relevante de la red y que tenía su propia estructura para redistribuir la sustancia.

Entre las pertenencias de los colaboradores más activos se encontraban dos correos asentados en El Puig de Santa María, en Valencia, y Benissa, Alicante, que confirmaron que realizaban continuos desplazamientos rápidos por la geografía española para transportar los cargamentos o recaudar los beneficios.

Finalmente, los agentes concluyeron -en base a las pruebas obtenidas- que los dos principales receptores de la droga eran el sospechoso que residía en el territorio regional y el empresario con varios locales de ocio en Valencia.

Asimismo, se identificó en el escalón superior de la red a otro "ciudadano de elevada posición socioeconómica y titular de un importante patrimonio inmobiliario", quien presuntamente actuaba como el proveedor principal de la cocaína.

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Finalmente, se desplegó un amplio dispositivo policial que culminó con la realización de 14 entradas y registros simultáneos en inmuebles de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.