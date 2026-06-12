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Accidente ferroviario

Un tren se lleva por delante una furgoneta en un paso a nivel de la zona de Alumbres en Cartagena

Guardia Civil y dos ambulancia se movilizan al lugar del impacto, donde se interrumpe la circulación ferroviaria

Imagen de un accidente ferroviario ocurrido en la línea Cartagena-Los Nietos ocurrido en enero de este año

Imagen de un accidente ferroviario ocurrido en la línea Cartagena-Los Nietos ocurrido en enero de este año / EFE

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Ana Lucas

Ana Lucas

Ocurría sobre las ocho menos veinte de la tarde, en el kilómetro 5 de la zona de Los Partidarios, muy cerca de la diputación cartagenera de Alumbres, cuando, por razones que no han trascendido, un ferrocarril de vía estrecha (FEVE) colisionó con una furgoneta, indican fuentes cercanas al caso.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como sanitarios en una Unidad Médica de Emergencia y en una ambulancia no asistencial, para atender al único ocupante de la furgoneta, un varón que logró salir por sus propios medios del vehículo.

El hombre se encontraba consciente pese al golpe, aunque muy nervioso. La parte frontal de su vehículo quedó destrozada por el impacto del convoy.

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Se trata un paso a nivel, un lugar donde la visibilidad es buena, informan las mismas fuentes. Como consecuencia del golpe, la circulación ferroviaria se vio interrumpida.

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