Accidente laboral
Muere un trabajador al caer sobre él una máquina retroexcavadora en Lorca
El hombre, de 54 años, era empleado en una empresa dedicada a la reparación de maquinaria agrícola en la diputación de Tercia
Un hombre de 54 años ha muerto este viernes a mediodía aplastado por una máquina retroexcavadora cuando trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de maquinaria agrícola en la diputación de Tercia, en el término municipal de Lorca.
El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 13:03 horas. Los llamantes reclamaban asistencia sanitaria para un hombre al que había caído encima una máquina y se encontraba malherido e inconsciente.
Al lugar se movilizaron sanitarios con una Unidad Móvil de Emergencias del 061, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, ya que el accidentado estaba atrapado y en parada cardiorrespiratoria.
A la llegada de los servicios de emergencia, el hombre ya había sido rescatado por sus compañeros, por lo que procedieron a intentar su reanimación. Pese a sus esfuerzos, el accidentado falleció.
El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, que investigará las circunstancias que rodean a este fatal accidente.
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