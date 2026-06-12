Sucesos
Herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga
El accidentado quedó inconsciente tras golpearle los cascotes de la terraza de un noveno piso en el establecimiento Cavanna
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Un varón ha resultado herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga del Mar Menor, indican fuentes cercanas al caso.
Los hechos tenían lugar en el Hotel Cavanna, en La Manga del Mar Menor, este viernes por la tarde, cuando, por razones que se investigan, se desprendió la terraza de un noveno piso y los cascotes le golpearon a esta persona. Según apuntaron los testigos que dieron la voz de alarma, el accidentado quedó inconsciente.
Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que atendieron un situ al afectado, de alrededor de 50 años, para trasladarlo con celeridad al Virgen de la Arrixaca de Murcia.
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