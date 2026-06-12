Benalmádena
Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos pequeños en las zonas comunes de un hotel de Málaga para irse de copas
Los pequeños, uno de seis meses, otro de un año y otro de cuatro años, fueron trasladados a un hospital con síntomas de insolación y los dos más pequeños han dado positivo por cocaína
Jose Torres
La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio extranjero por presuntamente dejar solos a sus tres hijos menores de edad en un hotel de Benalmádena. Según ha podido saber La Opinión, los arrestados habrían dejado solos a los pequeños (uno de seis meses, otro de un año y un tercero de cuatro años) en el área de piscinas del Holiday World Resort, un complejo vacacional de régimen de todo incluido, sin la supervisión de adultos mientras ellos estaban de fiesta y consumiendo bebidas alcohólicas en otra zona del complejo.
Las fuentes han asegurado que, al destaparse la situación, los niños han sido atendidos en el lugar y finalmente trasladados con síntomas de insolación al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde han sido sometidos a diferentes pruebas para comprobar su estado de salud. En uno de los análisis realizados a los menores, los dos más pequeños han dado positivo en cocaína.
Los menores quedan bajo tutela
Los menores se encuentran actualmente bajo cuidado médico y han quedado bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. Los progenitores han sido detenidos como presuntos autores de un delito de abandono de menores, aunque la investigación sigue abierta para averiguar, entre otras cosas, cómo entraron en contacto con la droga los pequeños. La Comisaría Provincial no ha atendido la consulta de este diario sobre este asunto.
- La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón con el nombramiento de 17 directores generales
- Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
- Estas son las caras de los nuevos directores generales de la Región de Murcia
- El marisco en carretilla que ya arrasó en Lorca vuelve a liarla en Cartagena con paladas, barra libre y mucho espectáculo
- Educación publica el calendario escolar de la Región de Murcia: el curso arrancará el 8 de septiembre
- Herido grave un vecino de Guadalupe al ser arrollado por un coche en el porche de su casa
- Aires nuevos en Salud: Isabel Ayala renueva al equipo del SMS
- Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: 'Los últimos días no salía de mi habitación