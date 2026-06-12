Detenida en Valencia una pareja por secuestrar, robar y agredir sexualmente a una mujer

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una actuación conjunta, han detenido en Valencia a una pareja, hombre y mujer, de 30 y 22 años, acusada de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los detenidos tras supuestamente agredir sexualmente a una mujer y obligarla a realizar transferencias bancarias, la maniataron y la introdujeron en el maletero de su vehículo en el que fue trasladada desde la localidad alicantina donde residía hasta otro municipio, a unos 60 kilómetros, donde consiguió escapar y pedir ayuda.

La investigación tuvo su inicio tras el aviso a la sala CIMACC 091 de varios ciudadanos comunicando haber visto a una mujer maniatada salir del maletero de un vehículo y refugiarse en una estación de servicio.

Tras el comunicado, dos indicativos policiales de la Comisaría de Elda-Petrer de la Policía Nacional se personaron en el lugar y encontraron a una mujer muy asustada en el interior de los baños de la estación de servicio. Observaron que tenía las manos atadas con una cuerda y la boca tapada con un calcetín sujeto con cinta adhesiva que le impedía hablar.

Una vez asistida por los agentes y ser preguntada por los hechos, la mujer les manifestó que dos personas que se encontraban unos días residiendo con ella en su domicilio, le ataron de pies y manos y, tras agredirla sexualmente, le obligaron a realizar transferencias de dinero de su cuenta bancaria.

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Tras dos días retenida en la vivienda, la introdujeron en el maletero de su propio vehículo y consiguió escapar cuando los agresores realizaron una parada cerca de una estación de servicio de la localidad de Petrer, donde se refugió para pedir ayuda.

Paralelamente, según la declaración de los testigos de los hechos, los presuntos autores se encontraban a bordo del vehículo haciendo un pedido de comida en un establecimiento de alimentación y al percatarse de la huída de la víctima, se dieron rápidamente a la fuga.

Investigación policial

Ante la gravedad de los hechos descritos y con el fin de trasladar la información al resto de patrullas en servicio y cuerpos policiales, los investigadores emitieron un señalamiento de búsqueda sobre el vehículo en el que huyeron los presuntos autores.

El vehículo fue localizado por una dotación de la Guardia Civil de la localidad de Cofrentes en Jalance y se dio aviso inmediato a los investigadores de Policía Nacional de Elda-Petrer, a los que se les indicó que habían dado el alto al vehículo y en el interior se encontraba un varón y una mujer. Tras ser informada la patrulla de los motivos del señalamiento del vehículo, detuvieron a ambos ocupantes.

Tras la Inspección Técnico Ocular del vehículo realizada por los agentes del Equipo Territorial de Policia Judicial de la Guardia Civil de Requena, se halló un cuchillo de cocina de 33 centímetros; restos de cuerda de alambre plastificada y cinta de embalar utilizada para maniatar a la víctima; dinero en efectivo, supuestamente sacado de las cuentas bancarias de la víctima --en total se encontraron 4.286,25 euros--; y varios teléfonos móviles, entre ellos, dos comprados por los autores el día de los hechos con la tarjeta de la víctima.

Tras las detenciones, los investigadores realizaron un registro en el domicilio de la víctima situado en Guardamar del Segura, lugar donde habían ocurrido los hechos. Allí los agentes localizaron numerosos efectos que habían sido utilizados por los autores para inmovilizarla.

Realizadas gestiones con las cuentas bancarias de la víctima se pudo comprobar que los detenidos habían realizado varias extracciones de dinero, así como transferencias bancarias y varios intentos de solicitud de créditos bancarios. Llegaron a ocasionar a la víctima un perjuicio de más de 24.000 euros.

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Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja y se decretó el ingreso en prisión para ambos.