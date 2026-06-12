Violó durante más de 8 años a sus dos hijas pequeñas en su casa y en el almacén de su tienda de alimentación en Cartagena

Un individuo de origen chino que ahora tiene 49 años de edad ha sido condenado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, a penas que suman 32 años y medio de cárcel por violar durante más de 8 años a sus dos hijas pequeñas, tanto en su domicilio como en el almacén de la tienda de alimentación familiar.

Lo reconoció todo. Sus hijas hablaron y él, en sede judicial, admitió "abiertamente su participación en los hechos", se detalla en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. Las agresiones a una de las niñas comenzaron cuando esta tenía 10 años, cuando ella vino a España, y cesaron cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, "porque entendía y se resistía", relató la víctima.

La otra menor subrayó que ella vio cómo su hermana era agredida sexualmente, que a ella también la estuvo violando desde los 10 o los 11 años y que su progenitor pegaba tanto a ellas como a su hermano varón. Además, las grabó a ellas desnudas, cuando se cambiaban de ropa. "Los testimonios de las víctimas son creíbles en toda su extensión", destaca el tribunal.

En el relato de hechos probados de la resolución se retrata con crudeza lo que vivieron las pequeñas, tanto en la casa (cuando la madre no estaba) como en la habitación que tenían en el establecimiento que regentaban, un lugar donde pernoctaban. El encausado captó con su móvil una de las agresiones sexuales a su hija pequeña, nacida en 2008. La víctima era una adolescente de 16 años cuando su padre grabó esta violación: llevaba ya 8 años de violencia sexual a sus espaldas.

Las grabó desde debajo de la cama

Los investigadores de la Policía Nacional, cuando arrestaron al individuo, requisaron y diseccionaron los dos teléfonos móviles que poseía este agresor sexual, en los cuales hallaron un vídeo de una violación explícita, con penetración vaginal, a su hija pequeña, y otros que el sujeto grabó escondido debajo de la cama de las menores, para inmortalizar desde ahí cómo se cambiaban de ropa. Además, había imágenes grabadas por debajo de las faldas de las niñas.

La Audiencia, al dictar sentencia, refleja también "agresiones físicas, vejaciones, insultos y amenazas de forma constante, en su propio domicilio y en el negocio familiar y en presencia del resto de los menores e incluso en la calle".

El tribunal condena al individuo a 13 años y medio de cárcel por cada uno de los dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años con prevalimiento. Asimismo, le impone un lustro más entre rejas por un delito continuado de revelación de secretos, mientras que por maltrato habitual es penado con seis meses más entre rejas.

Cuando salga de la cárcel, tendrá que pasar una década en régimen de libertad vigilada. No podrá desempeñar actividad alguna que tenga relación con menores y deberá asistir a un cursillo de reeducación sexual. En concepto de responsabilidad civil, el violador tendrá que indemnizar con 75.000 euros a cada una de sus hijas, por el daño moral causado.