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Investigado el pedáneo de Alquerías por la muerte de la niña electrocutada en una atracción de feria

José Luis Marín, que siempre defendió que las camas elásticas se pusieron en una parcela propiedad de un particular, tendrá que comparecer con su abogado el 10 de septiembre ante el juez

Un agente de la Guardia Civil junto a las camas elásticas en las que falleció una niña de dos años en Alquerías.

Un agente de la Guardia Civil junto a las camas elásticas en las que falleció una niña de dos años en Alquerías. / Israel Sánchez

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Ana Lucas

Ana Lucas

El titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Murcia (ahora tribunal de instancia) ha citado a declarar, en calidad de investigado, a José Luis Marín, el pedáneo de Alquerías, en el marco de la investigación sobre la muerte de una niña electrocutada en una atracción de feria en junio de 2025 en la pedanía.

Marín, que siempre defendió las camas elásticas donde acontecieron los hechos se pusieron en una parcela propiedad de un particular, tendrá que comparecer con su abogado el 10 de septiembre ante el juez encargado de la causa, que el mismo día ha citado a otro hombre, cuyas iniciales son J. J. G. G., también como investigado.

La parcela era de un empresario que no reside en el pueblo. En el solar, remarcaron a raíz de la tragedia feriantes consultados por este periódico, se lleva instalando desde hace 20 años la feria que se pone con motivo de las fiestas de San Juan Bautista de la población.

Cuatro investigados

Con estas imputaciones se elevan a cuatro las personas investigadas: Jesús, el feriante dueño de las camas; Roberto, el empleado que ese día controlaba el acceso de los niños a la atracción; José Luis Marín y J. J. G. G. Estos dos últimos, según se lee en el documento judicial de la citación, comparten abogado.

Antes, el próximo 9 de julio, será el turno de los testigos. Padres de menores afectados y otras personas que se encontraban presentes cuando ocurrió la tragedia están citados para declarar y explicar a la autoridad judicial qué vieron.

Unos zapatos de niña junto a las camas elásticas en las que falleció una menor en Alquerías.

Unos zapatos de niña junto a las camas elásticas en las que falleció una menor en Alquerías. / Israel Sánchez

El abogado Luis Santos, profesional que defiende los intereses del feriante, explica al respecto que «mi representado continúa cumpliendo con las obligaciones que le impuso el Juzgado», donde ha de comparecer cada mes. Cabe recordar que el feriante se acogió a su derecho a no declarar.

El letrado apuntó que, además de los familiares de la niña fallecida, «dos padres más reclaman porque sus hijos sufrieron una pequeña descarga», afortunadamente sin más consecuencias. «Estamos pendientes de la valoración forenses de estos menores», comentó el abogado.

El abogado Luis Santos.

El abogado Luis Santos. / L. O.

Cabe recordar que ningún técnico, ni municipal ni de la Comunidad, revisó la atracción que resultó letal para la pequeña. La instrucción, que se presupone larga, tratará de esclarecer quién fue el responsable de que ni el Ayuntamiento ni el Gobierno regional supiesen que se iban a instalar los 'cacharros' con motivo de las fiestas de San Juan: si la Junta Municipal o únicamente el feriante de las camas, Jesús, un hombre que no se encontraba en Alquerías en el momento de los hechos. Este feriante siempre sostuvo que él tenía todo en regla y que nunca antes había tenido un percance.

«Le ha dado la corriente», gritaban el día de los hechos los testigos, que nada pudieron hacer por salvar la vida de la pequeña, de nombre Amira, que vivía con sus padres en El Raal. Otros pensaron que le había dado un ataque epiléptico La chiquilla se habría agarrado a la valla para salir de la atracción. En aquel momento, en la misma, las camas elásticas, seguían saltando otros niños.

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Este diario intentó contactar este jueves con el pedáneo Marín, sin éxito

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