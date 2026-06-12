Desmantelan un mercado ilícito de abonos y fertilizantes con productos robados por toda la Región: hay agricultores detenidos

Siete detenidos y medio centenar de ilícitos esclarecidos. Es el saldo de la denominada operación 'Escopetín', en la cual la Guardia Civil ha desmantelado una banda que montó un mercado ilícito de abonos y fertilizantes con los productos que robaba por toda la Región de Murcia. Agricultores murcianos compraban a los delincuentes los fitosanitarios a un precio más reducido, dado que se trataba de productos sustraídos.

Así lo explicó este viernes la Benemérita en una nota de prensa, en la que detalló que las pesquisas comenzaron en marzo, "cuando se detectó un aumento de la comisión de delitos contra el patrimonio en la zona periférica de Archena, por lo que se inició la correspondiente investigación para esclarecer los hechos, así como un amplio dispositivo de vigilancia para prevenir la comisión de más delitos".

El cerco se estrechó pronto sobre unas personas residentes en Ceutí, a las que los investigadores comenzaron a seguir: "Presentaban un comportamiento errático, de carácter oportunista en sus modus operandi y áreas de actuación, lo que dificultaba notablemente la acción policial en el transcurso la investigación", apunta el Instituto Armado en su comunicado.

Se trataba de un grupo itinerante: "Conforme evolucionaba la actividad delictiva, ampliaba su zona de actuación a múltiples municipios de la Región. Los primeros delitos se registraron en el municipio archenero, pero su movilidad y radio de acción se amplió hasta Fortuna, Cieza, Abarán, Villanueva del Río Segura, Jumilla, Mula, Murcia y Santomera", precisa el Cuerpo.

En coche a los almacenes

¿Cómo actuaban? Llegaban en coche a los lugares elegidos (almacenes agrícolas, cabezales de riego, viviendas o comercios), rompían la valla, la ventana o la puerta para entrar y, una vez dentro, procedían a arramblar con todo en minutos.

"Los objetos sustraídos, entre los que figuraban de manera destacada productos fitosanitarios y abonos, eran comercializados de forma ilícita a diferentes personas que harían las veces de receptadores, con los que contactaban directamente con asiduidad y de los que obtenían el beneficio económico de sus actos de manera rápida minimizando los riesgos de ser detectados", detectaron los investigadores.

Compraban productos robados

Así las cosas, "estos receptadores, a su vez, se beneficiaban de la obtención de dichos productos a menor coste, especialmente significativo en productos de alimentación o bebidas alcohólicas, para ser reintroducidos en bares y restaurantes, así como agricultores con los distintos productos fitosanitarios, los cuales habrían adquirido a precios muy por debajo de su precio real en cualquier comercio del sector", subrayan desde la Guardia Civil.

Algunos de los productos recuperados por el Cuerpo. / Guardia Civil

Destaca la Benemérita que "esta práctica de receptación de productos sustraídos, especialmente en el sector agrícola, retroalimentaba la comisión de más hechos delictivos, propiciando un mercado ilícito de abonos, fertilizantes, fungicidas, a lo que habría que añadir la sustracción de motores y baterías de los cabezales de riego, con los daños a la producción e instalaciones, algunos de ellos en plena temporada".

Los investigadores hallan en dos registros relojes sustraídos, joyas, maquinaria, pequeños electrodomésticos y productos de electrónica

La Guardia Civil identificó a los siete integrantes del grupo delictivo, definió sus modus operandi, obtuvo los vínculos a los múltiples ilícitos y puso en marcha la fase de explotación de la operación, en la que participaron, como es habitual, varias decenas de efectivos.

Orden judicial en mano, se produjo el registro de dos domicilios en Ceutí. Dentro había objetos robados, como relojes, joyas, maquinaria, pequeños electrodomésticos y productos de electrónica, así como productos agrícolas y fitosanitarios y "las prendas de vestir, herramientas y un vehículo utilizados durante la actividad ilícita ahora esclarecida", significa el Cuerpo.

A los siete arrestados, ya libres con cargos, se les investiga por pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, hurto, daños, defraudación fluido eléctrico y receptación. "A la parte del grupo que realizaba la receptación de los efectos sustraídos se les ha incautado más de un centenar de litros de diferentes productos de uso agrícola, con un elevado valor en el mercado", enfatiza el Cuerpo.

Según la Guardia Civil, se han podido esclarecer, hasta el momento, "medio centenar de delitos contra el patrimonio, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta que esta cifra pueda aumentar".

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En la operación participaron efectivos de la Policía Judicial, profesionales de los Equipos Roca (acrónimo de robos en el campo) y agentes de Prevención de Seguridad Ciudadana, con actuaciones enmarcadas en el ‘Plan contra el robo en vivienda’, ‘Plan comercio seguro’ y ‘Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas’, puntualizan desde el Cuerpo.