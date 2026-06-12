Un abogado captura a un ladrón que apuñaló en la cara a un viandante para robarle en Murcia: "Iba lleno de sangre y me sacó un cuchillo"

Un abogado de Cartagena, Óscar Hernández, logró interceptar y entregar a la Policía Nacional a un sujeto que rajó la cara a un hombre para robarle en Murcia. El sospechoso «iba lleno de sangre y me sacó un cuchillo», indica el propio letrado a este diario.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo por la mañana, en la zona de Mariano Rojas, en la capital de la Región. Fuentes policiales confirman que se produjo el arresto de un individuo como autor de un robo con violencia: el sospechoso habría abordado y agredido a un viandante para quitarle las llaves del coche. De hecho, apuntan las mismas fuentes, habría llegado a acceder al automóvil y revolver en su interior.

En cuando al atacado, la propia Policía Nacional solicitó la presencia de una ambulancia en el lugar, para atender a un b. Al lugar se movilizó un vehículo del 061, cuyos sanitarios asistieron a un varón de 35 años de edad, al cual trasladaron al Virgen de la Arrixaca de Murcia, y a una mujer de 28 (que no tenía heridas físicas, pero se encontraba muy nerviosa) que fue llevada al Morales Meseguer.

La principal preocupación de Óscar Hernández, días después de lo sucedido, es saber cómo está la víctima. El abogado que interceptó primero al sospechoso relata a La Opinión que estaba en la ciudad de Murcia cuando vio «a un chico corriendo, como huyendo tras haber hecho algo malo».

"Vete, que te pincho"

Le dio mala espina y decidió ir tras él. De hecho, lo siguió con su coche y luego a pie. Lo hizo así porque «se metió por una calle en la que no puedo seguir con el coche, por una especie de huerto», detalla. «Dije: ‘Ya por cojones lo cojo’», manifiesta el penalista.

«Me sacó un cuchillo», asegura. No obstante, cuando fue arrestado por la Policía, el individuo no portaba arma blanca alguna, por lo que presumiblemente se deshizo de ella en su intento de escapada. «Cuando me sacó el cuchillo, me decía: ‘Vete, que te pincho’. Volví al coche, salí del sitio ese, fui hacia una gasolinera y, de pronto, apareció. Ahí lo enganché», va desgranando Hernández.

El letrado logró interceptar al sospechoso con una treta. «Le grité: ¡Contra la pared! ¡Al suelo!’ Y, como llevo el carné profesional de abogado, se lo enseñé y se ve que pensó que yo era policía». Cuando logró retenerlo, «él iba supercansado y llevaba la camiseta llena de sangre», detalla Óscar Hernández. Al poco, llegó la Policía, capturó al sospechoso y lo trasladó hasta Comisaría.