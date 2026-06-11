El Tuvi confesó a un amigo que mató a la mujer embarazada "por vacilarme"

"Tú sigue vacilándome, que la última que me vaciló está muerta". Son palabras de David Soler Oltra, alias El Tuvi, a la que exnovia a la que estuvo a punto de matar el 25 de septiembre de 2020, María [nombre ficticio] tras hacerle un mataleón porque le contradijo: se mostró reacia a retirar la denuncia por violencia machista que había provocado su detención un mes antes, en agosto, y que había derivado en que tuviera una orden de alejamiento que le molestaba porque restringía sus movimientos. Pero, ¿a quién se refería con ese "la última que me vaciló está muerta"?.

Esa joven, que fue testigo protegida en el juicio por el asesinato de Wafaa Sebbah que le ha valido a El Tuvi la prisión permanente revisable -más otros ocho años por agresión sexual-, empezó una relación de noviazgo con Soler Oltra en enero de 2020, apenas mes y medio después de ese crimen, así que es muy probable que se refiriese a la joven de 19 años de la Pobla Llarga a la que torturó y asesinó antes de tirarla al fondo de un pozo de una casa señorial familiar en Carcaixent en la tarde-noche del domingo, 17 de noviembre de 2019.

El móvil machista

Sobre todo, porque usó ese verbo, vacilar, en el sentido de desafiar, cuando confesó el crimen a, entre otros, su compañero de celda en la cárcel de Picassent y a los médicos forenses que le examinaron y determinaron que era perfectamente imputable. Como con la exnovia, esgrimió que "me vacilaba" y lo que quería decir, en realidad, es que le llevaban la contraria.

En el caso de Wafaa, cuando se negó, por enésima vez, a tener cualquier tipo de relación sexual con él, algo que le enervaba sobremanera cuando esa negativa venía de una mujer. Y en el de la exnovia, por decirle que no podía retirar esa denuncia por maltrato. Otra mujer desobedeciendo una orden suya.

JM López

El patrón de un criminal en serie

Pero hay más. Ese verbo, vacilar, ya había salido mucho antes a la luz en relación con otro crimen, el de Isabell Elena Raducanu, la mujer embarazada de seis meses asesinada de 37 cuchilladas entre la base del cuello y la barbilla, golpeada contra el suelo y estrangulada hasta dejarla semiinconsciente en su piso de la calle Francisco Gozalbes de Xàtiva entre las 13.30 y las 15.00 horas del martes 11 de junio de 2019, cinco meses antes de la muerte de Wafaa con un patrón muy similar -la víctima tenía cuchilladas, golpes y disparos, además de un doble mecanismo de asfixia y estrangulación-.

Esas, las muertes violentas de Isabell y de su hija nonata, Briana, son la primera 'obra' criminal atribuida a David Soler, por la que la Fiscalía, tal como ha adelantado este miércoles en exclusiva Levante-EMV, le pide 36 años de cárcel y 330.000 euros de indemnización por la comisión de tres delitos: asesinato -con la agravante de género por machismo-, aborto -en el caso de la nonata no se le puede acusar de asesinato porque no llegó a nacer- y robo con violencia -el asesino se llevó con él un bolso, la documentación personal y el móvil de Isabell, así como una caja de un teléfono de la misma marca y modelo, pero perteneciente a otro terminal.

La confesión

Esa misma semana, probablemente al día siguiente del crimen o al posterior, David Soler Oltra, "muy angustiado y nervioso", llamó al que entonces era su mejor amigo, F. J. A. V., para decirle que tenía que contarle algo "con urgencia". F. J. A. V. le respondió que estaba en Cuenca, trabajando, y que se verían cuando volviese el viernes. Así fue.

Y en esa quedada, le confesó que "había contratado los servicios sexuales de una prostituta en la población de Xàtiva, que se desplazó hasta la vivienda de ella, donde discutieron y acabó matándola, sin darle más explicación del asunto. Sé que le dijo que al salir del inmueble, en las escaleras, un vecino lo vio huyendo del lugar, mostrándose temeroso porque esta persona pudiese haberle reconocido y delatarle a la policía".

Agregó que "en esta conversación también le reconoció que le había quitado un teléfono móvil de la marca iPhone, desconoce el modelo, aunque sí le dijo que era de última generación sin darle más datos, como el color del mismo. Este teléfono lo apagó de camino y lo escondió en una casa de campo propiedad de sus padres, entre Carcaixent y la Pobla Llarga". Justo donde cinco meses después mataría a Wafaa.

Isabell, en un selfie, orgullosa de su embarazo. Esa foto la tomó muy poco antes de ser asesinada. / TERESA DOMÍNGUEZ.

Todos callaron

F. J. A. V. calló, esa confesión y sus sospechas posteriores, cuando Wafaa desapareció. Callaron él y el resto de amigos de Tuvi. Lo de "la prostituta" y más adelante, la obsesión sexual enfermiza de Soler Oltra por Wafaa y su desaparición inexplicable. Y solo abrieron la boca mucho tiempo después, en junio de 2021, cuando el equipo de Homicidios de la Guardia Civil de València y de la UCO los puso nerviosos citándolos a declarar para acorralar a Tuvi a las puertas de su detención por el asesinato de la joven de 19 años de la Pobla Llarga.

Fue exactamente el 13 de junio de 2021, tres días antes de que la Guardia Civil arrestara a David Soler Oltra por el asesinato sádico-sexual y machista de Wafaa. F. J. A. V. -compañero de trabajo y amigo, por cierto, del compañero sentimental de Isabell y padre de la niña que esperaba- fue el primero en dar el paso.

Contó a los agentes aquella confesión y sus sospechas posteriores cuando su amiga desapareció, y también que lo había compartido con otro miembro del grupo, R. G. P., muy poco después del domingo en que a Wafaa pareció habérsela tragado la tierra, o a su novia, J. B., supuesta 'amiga' de Wafaa, en marzo de ese 2021.

"Empezó a vacilarle y la mató"

En cuanto R. G. P. supo que F. J. A. V. se había desahogado con la Guardia Civil, pidió declarar de nuevo voluntariamente el día 14, un día después de haber estado en el cuartel, antes de que fueran en su busca. Les dijo a los investigadores que F. J. A. V. le había contado, "un año o un año y medio antes" de ese momento, que Tuvi le había confesado que "había alquilado los servicios de una prostituta en la localidad de Xàtiva y que mientras estaban realizando el servicio ella comenzó a vacilarle, motivo por el cual Tuvi la mató". De nuevo el verbo. De nuevo, una mujer contraviniendo sus deseos. Y de nuevo, la Fiscalía le pide la agravante de género, es decir, considera que es un crimen machista.

La siguiente a quien los agentes que investigaban la muerte de Wafaa tomaron declaración en esos días fue, obviamente, a J. B., ex pareja de F. J. A. V. y quien se decía una de las mejores amigas de la joven de la Pobla Llarga. Solo después de saber que los dos anteriores habían hablado, decidió sincerarse, eso sí, a su manera.

La contribución de la 'amiga' de Wafaa

Así, relató a los guardias civiles que F. J. A. V. le había contado no en una, sino en dos ocasiones, que Tuvi le había confesado el crimen de Xàtiva. "P. [la inicial del hipocorístico de F., que ella usaba en diminutivo ante la Guardia Civil] comentó que se trataba de mujer que ejercía la prostitución de la localidad de Xàtiva, que tanto P. como Tuvi la conocían", como puteros, se sobreentiende, deslizó ante los guardias, y que "Tuvi la había matado y posteriormente enterrado, no sabiendo exactamente en qué fechas pudo cometerse el crimen".

Y, sin que nadie le preguntara, se vio en la necesidad de agregar que desconocía "si P. lo sabía porque estuvo presente, o porque se lo contó el propio Tuvi", para a continuación agregar que "en otra ocasión, posteriormente, también habiendo ingerido alcohol, P. le comentó de nuevo que Tuvi había matado a esa chica, sin darle más detalles".

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Testigos por segunda vez

Todos ellos desfilarán, como ya lo hicieron en el caso de Wafaa, como testigos por la sala de vistas del jurado en el juicio que se seguirá contra David Soler Oltra antes de que acabe el año por el asesinato de Isabell Raducanu, la muerte de su hija nonata, Briana, y la sustracción de sus objetos personales, incluido el móvil que se llevó y que, muy probablemente, es el mismo que le vio destruir María -la novia a quien intentó estrangular en verano de 2020- cuando acababan de empezar la relación, en enero de ese mismo año, justo después de salir del cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, cuando le citaron por primera vez para preguntarle por Wafaa.