Tráfico de drogas
Sorprendidos con tusi, MDMA y éxtasis al intentar esquivar un control policial en Murcia
La Policía Nacional registró el vehículo en el que transportaban la droga al percibir maniobras evasivas y "claros signos de nerviosismo"
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos en posesión de diversas sustancias estupefacientes, durante el desarrollo de un control de prevención de la seguridad ciudadana que se desarrollan en la ciudad de Murcia y en sus pedanías.
Mientras que se realizaba un control policial de vehículos en la avenida Miguel Indurain de Murcia, un coche que se aproximaba, al percatarse de la presencia de los agentes, realizó algunas maniobras extrañas y evasivas del control. Por lo que los agentes interceptaron el coche que iba ocupado por dos varones que mostraron "claros signos de nerviosismo", según han informado desde el Cuerpo.
Ante los indicios de que estas personas pudieran tratar de ocultar algún tipo de objeto o sustancia ilícita, los agentes de la Policía Nacional decidieron realizar una inspección del interior del vehículo, que permitió localizar ocultas e intervenir diversas dosis de tusi (cocaína rosa), MDMA y éxtasis.
También fueron intervenidos dos teléfonos móviles, dinero en efectivo y utensilios relacionados con la preparación de las dosis de las sustancias estupefacientes para su posterior venta y distribución.
Los dos detenidos fueron imputados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.
Consecuencias de avisar de un control policial
La Policía Nacional ha advertido de que avisar de la presencia de un control policial es un perjuicio para todos los ciudadanos ya que estos se establecen para garantizar la seguridad ciudadana, proceder a la detención de personas reclamadas por la Justicia y sancionar aquellas conductas ilícitas que pueden poner en grave riesgo la integridad de otros conductores o peatones.
La Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe difundir información que ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o el éxito de las operaciones policiales, pudiendo ser sancionadas estas conductas.
- Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
- En directo: Palma-ElPozo Murcia
- Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: 'Los últimos días no salía de mi habitación
- La mujer que acusa al ginecólogo de la Arrixaca contó a sus compañeras y a su jefe la agresión sexual al poco de ocurrir
- El mercado medieval con fuego, halcones y música que convierte a este pueblo de Murcia en la escapada perfecta de este fin de semana
- Más de 117.000 viviendas de la Región deben adaptarse a las futuras exigencias de eficiencia energética
- Murcia se hace 'invisible': El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas
- Conato de motín en la cárcel de Campos del Río: lanzan objetos ardiendo desde las ventanas