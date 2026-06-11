Sorprendidos con tusi, MDMA y éxtasis al intentar esquivar un control policial en Murcia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos en posesión de diversas sustancias estupefacientes, durante el desarrollo de un control de prevención de la seguridad ciudadana que se desarrollan en la ciudad de Murcia y en sus pedanías.

Mientras que se realizaba un control policial de vehículos en la avenida Miguel Indurain de Murcia, un coche que se aproximaba, al percatarse de la presencia de los agentes, realizó algunas maniobras extrañas y evasivas del control. Por lo que los agentes interceptaron el coche que iba ocupado por dos varones que mostraron "claros signos de nerviosismo", según han informado desde el Cuerpo.

Ante los indicios de que estas personas pudieran tratar de ocultar algún tipo de objeto o sustancia ilícita, los agentes de la Policía Nacional decidieron realizar una inspección del interior del vehículo, que permitió localizar ocultas e intervenir diversas dosis de tusi (cocaína rosa), MDMA y éxtasis.

También fueron intervenidos dos teléfonos móviles, dinero en efectivo y utensilios relacionados con la preparación de las dosis de las sustancias estupefacientes para su posterior venta y distribución.

Los dos detenidos fueron imputados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

Consecuencias de avisar de un control policial

La Policía Nacional ha advertido de que avisar de la presencia de un control policial es un perjuicio para todos los ciudadanos ya que estos se establecen para garantizar la seguridad ciudadana, proceder a la detención de personas reclamadas por la Justicia y sancionar aquellas conductas ilícitas que pueden poner en grave riesgo la integridad de otros conductores o peatones.

La Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe difundir información que ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o el éxito de las operaciones policiales, pudiendo ser sancionadas estas conductas.