Una reyerta entre dos familias rivales en Los Alcázares se salda con un hombre apuñalado y su hermano detenido por acoso

Una reyerta entre dos familias rivales en Los Alcázares se saldó con un hombre apuñalado y su hermano detenido por acoso, informan fuentes cercanas al caso.

Ocurría la víspera del Día de la Región. La Policía Local de San Javier recibía la alerta: había un hombre herido en el interior de una furgoneta aparcada en la calle. Los agentes que se movilizaron al lugar encontraron a una familia: el padre, sangrando por la cabeza y el costado, pero consciente, les contó que había sido atacado con armas blancas por varias personas.

La esposa del afectado explicó que todo había comenzado en Los Alcázares, el vecino municipio, y que la riña empezó porque su cuñado había sido acusado de acosar a la hija de su vecino. Tras esta denuncia, el supuesto acosador fue detenido, y sus familiares (entre ellos su padre y su hermano) se enzarzaron en una pelea con los vecinos, la cual fue subiendo de tono hasta el punto que uno de los varones fue apuñalado. Tras ello, se montó en la furgoneta con su pareja e hijos y se fue a San Javier.

Al lugar donde fue hallado el herido con su familia se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que atendieron al varón in situ, para posteriormente trasladarlo en el vehículo sanitario a Los Arcos del Mar Menor, el hospital más cercano. El caso es competencia de la Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.