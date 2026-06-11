Magaluf
Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Mallorca
Los servicios de emergencias han informado de 24 heridos, entre ellos ocho bomberos
Redacción / EP
Dos personas han fallecido y otras 24 han resultado heridas, entre ellas ocho bomberos, tras declararse durante la madrugada de este jueves un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf, en el municipio de Calvià. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el fuego se originó en la tercera planta de un edificio situado en la calle Martín Ros García, una de las principales zonas turísticas de la localidad.
Dos víctimas mortales y varios trasladados a hospitales
El balance provisional del suceso confirma el fallecimiento de dos personas. Desde Bombers de Mallorca han lamentado públicamente la muerte de las víctimas mientras continúan las labores de intervención en el inmueble. En cuanto a los heridos, cuatro personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios. Dos de ellas han sido evacuadas al Hospital Son Llàtzer y otras dos al Hospital Universitario Son Espases.
Además, otras cuatro personas han sido atendidas en el lugar de los hechos, mientras que ocho más están siendo valoradas por efectivos del 061.
Importante despliegue de emergencias en Magaluf
En el operativo participan efectivos de los parques de bomberos de Llucmajor y Calvià, además de un sargento, dos técnicos, el jefe de Bomberos de Mallorca y el director insular del servicio. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el edificio afectado para garantizar la seguridad de los residentes y esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.
Diez personas confinadas por seguridad
Durante la intervención, los servicios de emergencias han informado de que diez personas permanecen confinadas en el edificio por motivos de seguridad, mientras avanzan las tareas de extinción y ventilación del inmueble. Las autoridades mantienen abierto el dispositivo y no descartan que el balance de afectados pueda variar a medida que se completen las evaluaciones médicas y las inspecciones en el edificio.
Investigación abierta sobre las causas del incendio
Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el fuego en la tercera planta del inmueble. Los investigadores trabajarán una vez controlada la emergencia para determinar el origen exacto del incendio.
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