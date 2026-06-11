Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calendario escolar MurciaRatones en Los GarresEmpleo en la construcciónEntrevista Los DelinqüentesNotas PAU MurciaMejor nota de la PAU
instagramlinkedin

Emergencias

Herido grave un vecino de Guadalupe al ser arrollado por un coche en el porche de su casa

Dos vehículos han chocado en Juan Carlos I y uno de ellos ha invadido la terraza de una vivienda, golpeando al hombre que se encontraba sentado en la misma

Entrada al aparcamiento y Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, en una imagen de archivo.

Entrada al aparcamiento y Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alba Marqués

Alba Marqués

Un hombre de 57 años fue trasladado este jueves en estado grave al hospital Virgen de la Arrixaca tras ser arrollado por un coche cuando se encontraba en el porche de su vivienda en la pedanía murciana de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron a las 11:17 horas de la mañana, cuando dos soches han colisionado en la avenida Juan Carlos I y, a consecuencia del choque, uno de ellos se ha metido la terraza de una vivienda, donde se encontraba sentado el hombre, golpeándole y causándole heridas graves.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Noticias relacionadas y más

Los sanitarios atendieron a las dos conductoras (mujeres de 53 y 20 años) de los dos coches implicados, que fueron estabilizadas y trasladadas al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas leves. El hombre que fue golpeado por uno de los turismos en el porche de su vivienda fue estabilizado y trasladado al mismo hospital con heridas graves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents