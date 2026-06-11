Alarma al desatarse un incendio en una residencia de mayores de San Javier

Un incendio desatado en la residencia de mayores San José, ubicada en San Javier, obligó al desalojo de los internos, por precaución, mientras se sofocaban las llamas, informan fuentes policiales. Los hechos acontecieron en el citado centro, ubicado en la calle Párroco Cristóbal Balaguer del municipio costero, el pasado lunes por la mañana.

Al tener conocimiento de la emergencia, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil. El origen del fuego, al parecer, estuvo en la cocina, donde se acumuló gran cantidad de humo. No solo ahí: se propagó por el resto del inmueble.

Así las cosas, y por precaución, "se procedió de inmediato a la evacuación preventiva de los residentes, garantizando en todo momento su seguridad", insisten desde el Cuerpo. Así lo hicieron los policías y los miembros de Protección Civil antes de la llegada de los Bomberos. "Realizaron una inspección exhaustiva de las habitaciones y dependencias de la residencia para asegurarse de que no quedaba ninguna persona en el interior", insistieron.

Aunque los primeros movilizados a la residencia ya frenaron el fuego antes de que se extendiese, al centro también llegaron Bomberos del Consorcio, los cuales, dado que ya no había llamas, "se hicieron cargo de las labores de ventilación del edificio y aseguramiento de la zona, permitiendo restablecer progresivamente la normalidad", afirma la Policía.

"Afortunadamente, ningún residente precisó de asistencia sanitaria y todos se encuentran en perfecto estado. Del mismo modo, el personal de la residencia resultó ileso, sin que haya sido necesaria atención médica para ninguno de sus trabajadores", concreta el Cuerpo municipal de seguridad, que agradeció "la coordinación y profesionalidad de todos los servicios intervinientes".