Muere un joven tras golpearse contra unas rocas en la playa de Percheles, en Mazarrón

Un hombre de 25 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente en la playa de Percheles, situada en Cañada de Gallego, pedanía de Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas hacia las 16.05 horas alertando de que un bañista tenía dificultades para salir del agua. Según indicaron los llamantes, dos jóvenes ingleses avisaron de que su compañero se había golpeado contra las rocas y permanecía inconsciente en el mar.

Tras recibir el aviso, se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Mazarrón, Protección Civil de Mazarrón, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Mapa del lugar donde se ha producido el suceso / 112

Poco después, la Guardia Civil comunicó que varias personas habían logrado sacar del agua al bañista, que se encontraba inconsciente. Siguiendo las indicaciones de un enfermero del 061, quienes lo auxiliaron iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que posteriormente continuaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mazarrón, esta última con material específico de reanimación, hasta la llegada de la Unidad Móvil de Emergencias del 061.

Noticias relacionadas

Finalmente, el personal facultativo del 061 confirmó el fallecimiento del joven. Protección Civil de Mazarrón instaló una carpa en la zona a la espera del médico forense y de las autoridades judiciales.