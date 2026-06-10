La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a sus amigas enfermeras que se planteaba echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño

La madre del bebé de seis semanas que ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona con graves lesiones ocasionadas por un presunto maltrato continuado confesó días antes a dos compañeras y amigas suyas, enfermeras igual que ella, que "se planteaba echar a su marido de casa porque no cuidaba bien de su hijo", según fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. Estas dos testigos han relatado este miércoles ante el juez que investiga el caso lo que les escribía la acusada, que se encuentra en libertad, sobre su pareja, que todavía está en la cárcel. De esta manera, los investigadores consideran una pieza clave los mensajes que hay en ese chat de WhatsApp y que son anteriores al ingreso del niño en Vall d'Hebron, donde llegó con un fémur roto, fisuras anales y con lesiones antiguas.

Las fuentes consultadas por este diario han asegurado que el 4 de marzo fue cuando se precipitó todo. Ese día, la madre del bebé realizó una serie de búsquedas en internet con este contenido: "A mi pareja le queda grande el bebé", "mi pareja no sobrelleva al bebé", "mi pareja no trata bien a mi bebé", "no es cariñoso con mi bebé", "se pone nervioso, chilla con el bebé en brazos", entre otras. La mujer, además, consultó a qué se debía un hematoma que el pequeño tenía en la cara. Días después, el 9 de marzo, la imputada confesó a sus amigas y compañeras de trabajo que quería echar a su marido de casa por el maltrato que daba a su hijo.

Un dato: cuando la madre todavía estaba en prisión llamó desde allí a una de sus amigas para interesarse por lo que había escrito en ese chat de WhatsApp.

La madre del pequeño le comentó a una vecina sobre su marido que este "no se daba cuenta de las manazas que tiene".

Las dos compañeras de trabajo de la acusada han relatado que el matrimonio estaba pasando por malos momentos, pues la madre del menor se quejaba de que su marido no cuidaba bien al bebé. El motivo, según su declaración ante el juez, es que ella sí tenía ilusión por tener un hijo, y por eso se sometió a un tratamiento de reproducción asistida, mientras que él, en cambio, no tenía ningún interés en ser padre. "A ella se la veía ilusionada con el embarazo y con el nacimiento de su hijo; a él, no", han explicado las fuentes en relación a las declaraciones de las dos amigas de la acusada durante el interrogatorio.

Las enfermeras amigas de la madre han declarado que "a ella se la veía ilusionada con el embarazo y con el nacimiento de su hijo; a él, no"

Estas dos testigos también han manifestado que no llegaban a entender cómo la madre del pequeño no acudía a Vall d'Hebron, donde trabajaba, cuando su hijo se encontraba mal, y en cambio sí acudía a otros hospitales, como el del Mar, Sant Joan de Déu o Sant Pau.

Las vecinas y la trabajadora social

Ese 4 de marzo, cuando se precipitó todo, la acusada se encontró con una vecina del bloque donde vive. Esta persona, que también ha declarado este miércoles, ha explicado al juez que la madre del pequeño le comentó, dirigiéndose a su marido, que estaba presente, que este "no se daba cuenta de las manazas que tiene". Según esta testigo, el hombre se mostró impasible y no se sintió ofendido.

Las dos mujeres tenían cierta relación porque la testigo había sido madre hacía poco. En su declaración ha precisado que no se había dado cuenta de que el bebé llorara mucho, pero sí que los progenitores estaban cansados.

Otra vecina que ha prestado declaración ante el juez ha relatado que un día se encontró a la madre del pequeño en el ascensor y que ella estaba "fría" y "enfadada", aunque ha incidido en que tampoco eran amigas.

La trabajadora social de Vall d'Hebron ha declarado que los padres estaban molestos cuando se les iban explicando las lesiones del bebé pero que no dieron explicaciones de las mismas

El juez del caso y el fiscal Félix Martínez, así como los abogados defensores del padre y la madre del menor —que vive ahora con una familia de acogida—, también han interrogado durante una hora y media a una trabajadora social del Vall d'Hebron que se entrevistó con los padres varias veces durante los días en que el niño estuvo ingresado en el centro sanitario, inicialmente en la uci. Esta testigo ha explicado las reacciones que tuvieron ese día los progenitores.

Según ha relatado esta empleada del centro sanitario, ambos acusados simplemente se mostraron enfadados al sentir que se les estaba cuestionando cuando se les iban explicando las lesiones que padecía su hijo. En ningún momento, ha recordado, el padre y la madre del pequeño ofrecieron explicaciones sobre las heridas que presentaba el bebé.

La trabajadora social del Vall d'Hebron ha explicado con detalle lo que ocurrió con una mujer de habla inglesa que compartía habitación en el Vall d'Hebron con los padres del bebé y que explicó al personal sanitario que el padre del menor le "tapaba la boca" cuando "lloraba de forma insistente" y "zarandeaba la cama en la que se encontraba" de forma "brutal". Según la documentación incluida en el proceso judicial, esta mujer, que ratificó hace unos días su versión ante el juez, explicó esta situación al personal sanitario. "Por favor, ayuden al bebé" —"please, help the baby"—, imploró.

Este jueves declararán los tres médicos y la enfermera que atendieron al bebé en Vall d'Hebron

La mujer inglesa detalló que cuando el progenitor le daba el biberón, "lo hacía con brusquedad y sin cuidado". Incluso precisó que se lo preparaba con "agua fría" y se lo ponía en la boca con "agresividad". Esta situación, añadió la testigo, se producía sin la presencia de la madre. Más allá de eso, también relató que, cuando ambos progenitores se encontraban en la habitación y el niño "lloraba mucho", "ninguno de los dos lo cogía para calmarlo".

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Tras la declaración de vecinas y compañeras de trabajo, este jueves será el turno de tres médicos y una enfermera de Vall d'Hebron que atendieron al bebé. Una de las facultativas es la que activó el protocolo al detectar las lesiones que tenía el pequeño por el cuerpo —en piernas, costillas, genitales, ano y cabeza—. La causa no solo está abierta por presunto maltrato habitual, sino también por lesiones muy graves y agresión sexual con penetración por las heridas en el ano. El viernes declararán flos cuatro abuelos del bebé.