Un incendio calcina una vivienda de Alguazas sin dejar heridos

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han apagado este miércoles por la mañana un incendio declarado en un tercer piso de un edificio de Alguazas en el que sólo se han registrado daños materiales.

El 1-1-2 ha recibido varias llamadas informando del incendio a las 8.23 horas que lo ubicaban en un vivienda en la carretera de Mula, a su paso por el casco urbano Alguazas, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

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Hasta el lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local y bomberos del CEIS desde el parque de Molina de Segura. Los vecinos habían abandonado sus viviendas, por lo que no había nadie atrapado. A las 8.52 horas el incendio, que ha afectado a toda la vivienda, se ha dado por extinguido sin que se lamentaran heridos.